Психолог сообщила, что избыток положительных эмоций ведет к выгоранию

«Для того, чтобы мы постоянно испытывали счастье, радость, интерес, вовлечённость, мы должны окружать себя какими-то хорошими событиями, покупками, фиксацией достижений, положительно заряженными людьми — то есть выстраивать вокруг себя среду, которая будет помогать постоянно стимулировать эти эмоции. Наша психика всегда стремится к гомеостазу, потому что, когда мы находимся в положительном всплеске, мы находимся не в том гормональном фоне, который считается нормой. Гормоны радости — окситоцин, дофамин, серотонин тоже должны подбрасывать в наш организм в большом количестве, чтобы мы всё время были в приподнятом настроении с горящими глазами. Организм рано или поздно устанет от этого, потому что он не создан для того, чтобы бесконечно выбрасывать нам этот дофамин. Мы можем себя стимулировать и перестимулировать. Любая перестимуляция ведёт к выгоранию. Если ходить в театр два раза в месяц, человек испытывает от этого эмоциональную подпитку, а если ходить туда каждый день, то его театр начнёт раздражать. Положительная стимуляция начнёт нас приземлять».