Психолог сообщила, что избыток положительных эмоций ведет к выгоранию
Уровень окситоцина, дофамина и серотонина не может постоянно быть высоким. В противном случае наступит привыкание к «счастью». В результате вещи и события, обычно приносящие удовольствие, начнут раздражать, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.
«Для того, чтобы мы постоянно испытывали счастье, радость, интерес, вовлечённость, мы должны окружать себя какими-то хорошими событиями, покупками, фиксацией достижений, положительно заряженными людьми — то есть выстраивать вокруг себя среду, которая будет помогать постоянно стимулировать эти эмоции. Наша психика всегда стремится к гомеостазу, потому что, когда мы находимся в положительном всплеске, мы находимся не в том гормональном фоне, который считается нормой. Гормоны радости — окситоцин, дофамин, серотонин тоже должны подбрасывать в наш организм в большом количестве, чтобы мы всё время были в приподнятом настроении с горящими глазами. Организм рано или поздно устанет от этого, потому что он не создан для того, чтобы бесконечно выбрасывать нам этот дофамин. Мы можем себя стимулировать и перестимулировать. Любая перестимуляция ведёт к выгоранию. Если ходить в театр два раза в месяц, человек испытывает от этого эмоциональную подпитку, а если ходить туда каждый день, то его театр начнёт раздражать. Положительная стимуляция начнёт нас приземлять».
Ранее сомнолог рассказала, как наладить режим после праздников. На восстановление организма может потребоваться несколько дней. Необходимо уже сейчас установить «рабочее» время подъёма. Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дала врач сомнолог-невролог Елена Царёва.