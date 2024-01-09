Ягодка опять: как меняется секс к 40 годам

Почему лучший секс случится с вами… после 40 лет?

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Некоторым лет в 20 кажется, что в 40 никакого секса нет и быть не может, потому что ну смешно же. Надеть платочек и смиренно жарить внукам пирожки, а не вот это вот все с постельными страстями. А если к тому же женщина к этому времени замужем лет -дцать, то вообще все уже давно надоело и наскучило в этом смысле.

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Плохая новость для 20-летних: 40 вам будет очень скоро, это просто факт. Хорошая новость: в 40 и дальше женская чувственность и сексуальность расцветают невероятно. Рассказываем, почему вместе с сексологом Ириной Васильевой.

Новое принятие себя

К этому возрасту женщина уже успела изучить себя и свои потребности в жизни вообще и в сексе в частности. Она понимает, что и как хочет, как и на что реагирует ее тело — и ей уже не нужно никому ничего доказывать. Себе, в первую очередь.

Уже нет потребности пытаться казаться лучше, уже проще отношение к возможным физиологическим особенностям партнера — и при этом уже есть навык решения практически любой сексуальной проблемы. Кстати, поэтому именно в районе 40 женщины начинают смотреть в сторону любовников помоложе, а те охотно падают в объятия соблазнительных милф.

Васильева: «Это молоденькая девушка скорее сымитирует оргазм — чтобы партнеру было хорошо. А зрелая женщина сделает все, чтобы действительно достичь его — потому что хорошо должно быть ей самой, а значит, и партнеру будет как минимум интересно».

Секс становится долгим и размеренным

Дети уже подросли, поэтому секс не нужно втискивать между совещанием на работе, необходимостью забрать чадо из садика и походом по магазинам. К 40 годам женщина уже умеет делегировать необходимое и с легкостью жонглирует множеством обязанностей и задач, умело расставляя приоритеты.

«Даже если второго (третьего, пятого) женщина родила буквально пару лет назад, ее отношение к материнству сильно поменялось. И на своей сексуальной жизни такая дама уж точно не станет экономить. Ни эмоционально, ни физически», — утверждает Ирина.

Появляется готовность к экспериментам

Когда свое тело становится уютным и комфортным для жизни, в том числе — сексуальной, с ним проще. Уже известно, что никакие складки на талии или морщины на лице не отпугнут действительно влюбленного в тебя мужчину. Уже ясно, что занятия спортом не только помогают согнать вес, но и делают тело гибче, тогда им проще управлять и во время секса.