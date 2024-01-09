Психолог: для поддержания бодрости достаточно пятиминутной разминки

Психолог Игонина: для поддержания бодрости достаточно пятиминутной разминки. Первая неделя работы после долгих праздников может даваться нелегко. Всё-таки сбитый режим сна даёт о себе знать, да и по коллегам соскучиться успели не все. Но дела сами себя не переделают, поэтому нужно взбодриться и продолжать усердно трудиться. Что поможет вернуться в рабочий режим, РИАМО рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

По словам эксперта, поможет пятиминутная разминка. При этом вставать в планку не требуется — достаточно сделать зарядку для глаз и дыхательные упражнения, объяснила Игонина в беседе с РИАМО. Например, можно чередовать глубокий вход и резкий выход. При выходе нужно напрягать пресс. А саму технику повторять пять раз.

Стоит делать и перерывы в работе — можно, например, ненадолго выйти на улицу и подышать кислородом. Привести мысли в порядок поможет и прогулка в парке вечером. А ещё нужно радовать себя маленькими приятностями и хвалить даже за небольшие дела.