Избегающий тип привязанности. Что это такое и как влияет на отношения?

Одни люди быстро строят отношения и легко выходят из них, а другие никак не могут сойтись с партнером, даже если он активно проявляет знаки внимания. Почему так происходит? Скорее всего, последние — люди с избегающим типом привязанности. «Лента.ру» выяснила, что это за тип и как он влияет на отношения.

Типы привязанности

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Первые исследования на тему привязанности начали проводить психологи Джон Боулби и Мэри Эйнсворт еще во второй половине прошлого века. Они оба фокусировались на взаимоотношениях родителей и детей и считали, что именно в детстве закладываются основы поведения.

В конце 1960-х годов Мэри Эйнсворт провела эксперимент под названием «Незнакомая ситуация», чтобы изучить, как дети от одного до полутора лет реагируют на появление и исчезновение мамы, а также на наличие в комнате незнакомого человека. Эксперимент предполагал семь эпизодов-ситуаций продолжительностью по три минуты каждый.

Сначала в игровую комнату заходили мать и ребенок. Малыш постепенно привыкал к новой обстановке. Потом в комнату входил незнакомец. Затем мать выходила, оставляя ребенка с чужим ему человеком, потом снова возвращалась. В некоторые моменты ребенок оставался совсем один, а в финале мать возвращалась к нему уже без незнакомца. Все это время за реакцией детей наблюдали через специальный прозрачный экран.

Поведение детей очень различалось, и на основе их реакций Эйнсворт выделила те самые типы привязанности.

Типы привязанности по Мэри Эйнсворт:

Надежный. Люди с надежным типом привязанности в детстве всегда чувствовали себя уверенно рядом с мамой и радовались ее возвращению. Как выяснилось позже, дома матери этих детей вели себя доброжелательно и отзывчиво, и их дети редко плакали. Тревожный (амбивалентный). Дети с такой моделью привязанности старались держаться ближе к маме, не интересовались игрушками и не хотели ее отпускать. Когда она уходила, они плакали, а когда возвращалась — то тянулись к ней, то отталкивали. Похожим было и поведение самих матерей в домашних условиях: в одно время они были ласковыми и отзывчивыми, в другое — отдалялись от детей, не реагировали на их просьбы. Избегающий. Дети с избегающим типом привязанности поразили Эйнсворт больше всего. Они казались равнодушными как к приходу, так и к уходу матери, и никак на нее не реагировали. При этом дома, по словам близких, они плакали в ситуациях разлуки с мамой. Психолог пришла к выводу, что такое поведение было защитной реакцией, помогающей пережить исчезновение мамы, а сами матери дома чаще вели себя отстраненно и холодно.

Позже психологи Ким Бартоломью и Леонард Хоровитц (Bartholomew, К., Horowitz, L.M.) предложили свою версию теории привязанности и сконцентрировались уже не на детях, а на взрослых. Они предположили, что каждый тип привязанности строится на двух моментах — как человек воспринимает себя и как он воспринимает партнера. На основании этого они выделили четыре типа привязанности.

Типы привязанности по Бартоломью и Хоровитц:

надежный: положительный образ себя и положительный образ другого; тревожный: негативный образ себя и положительный образ другого; избегающе-отвергающий: положительный образ себя и негативный образ другого; тревожно-избегающий: негативный образ себя и негативный образ другого.

Характеристики избегающего типа привязанности

Избегающий тип привязанности — это такая модель поведения, при которой человек боится сближения и при любом эмоциональном контакте сразу делает шаг назад. Ему сложно доверять другим людям, раскрываться перед ними. Его также пугает необходимость оказывать эмоциональную поддержку партнеру и делиться с ним своими мыслями и чувствами.

Гештальт-терапевт Карина Германова в беседе с «Лентой.ру» объясняет, что избегающий тип привязанности формируется у ребенка в том случае, если он недополучает поддержку со стороны родителей, если ему запрещают выражать свои эмоции, предъявляют к нему слишком жесткие требования, проявляют чрезмерный контроль и опеку.

Также на развитие избегающего типа привязанности могут повлиять холодность, отстраненность матери либо ее отсутствие — в таком случае ребенок привыкает к тому, что близости в отношениях нет, и в будущем воспринимает сближение как «поглощение» своей свободы и независимости; боится, что ему причинят боль и отвергнут Карина Германова гештальт-терапевт

Во взрослом возрасте люди с избегающим типом привязанности часто испытывают сложности с построением отношений, так как они всегда стремятся держать партнера на дистанции. Они сами не до конца понимают, что чувствуют, и не знают, как это сформулировать. Как правило, им хочется любви и близости, но из-за страха быть покинутыми они первыми завершают отношения. Сложные ситуации такие люди обычно предпочитают переживать в одиночку, закрываясь от окружающих. Избегающий тип привязанности может причинять боль, но, как правило, его обладатели не принимают помощь.

Типы избегающей привязанности

Тревожно-избегающий тип

Для людей с тревожно-избегающим типом привязанности характерны подозрительность, ранимость и недоверие — как к партнеру, так и к себе самому. Они жаждут любви, но боятся ее, поэтому часто бросают партнера без видимых на то причин либо делают отношения невыносимыми, становясь то ласковым и любящим, то отчужденным и равнодушным.

Избегающе-отвергающий тип привязанности

Такие люди могут быть очень ревнивыми и старательными в случае, если партнер захочет оставить их. Они даже могут активно проявлять эмоции, однако при налаживании эмоциональной связи снова отдаляются и через какое-то время чувствуют себя уставшими и разбитыми. Эксперт утверждает, что иногда человек с избегающей привязанностью такого типа просто не способен на ту глубину чувств, какую требует от него партнер, поэтому он продолжит избегать близости.

Как распознать человека с избегающим типом привязанности

«Типы привязанности — как кусочки пирога в разном процентном соотношении, поэтому нельзя наклеить ярлык на человека и сказать: "Ты избегающий, а ты тревожный"», — подчеркивает Карина Германова. По ее словам, типы могут варьироваться — в одних отношениях будет раскрываться один полюс, в других — другой, а иногда они будут меняться местами.

Тем не менее, существует несколько признаков, которые помогут определить человека с избегающим типом привязанности.

Признаки человека с избегающим типом привязанности:

он быстро и легко вступает в отношения, но вскоре начинает фокусироваться только на недостатках партнера; боится обязательств и большой ответственности; слишком эмоционально реагирует на любую просьбу и считает, что партнер требует слишком многого/торопит события; сомневается в партнере, считает его скучным, если тот проявляет милые знаки внимания; влюбляется в недоступных, холодных, сложных людей; подвержен зависимостям и испытывает трудности с самоконтролем.

Избегающий тип привязанности в отношениях

Нельзя сказать, что человек с избегающим типом привязанности никогда не сможет завести друзей или семью — просто ему нужно больше времени для построения доверительных отношений. А его близким, в свою очередь, нужно много терпения.

Карина Германова дает несколько советов, которые помогут выстроить границы и облегчить общение с избегающим партнером.

Как общаться с человеком, склонным к избеганию: