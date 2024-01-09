Кто такой меланхолик? Характеристика, плюсы и минусы темперамента

Вечно задумчивый, постоянно грустный и сильно медлительный — именно таким мы представляем себе меланхолика чаще всего. Некоторые считают, что это и вовсе не самый удачный темперамент из всех, что могут быть у человека. Однако на самом деле это не так. «Лента.ру» развенчивает мифы о меланхоликах, а также рассказывает, как определить людей с этим типом личности в своем окружении.

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С теорией темпераментов большинство из нас знакомы с самого детства. Это одна из самых ранних типизаций личности в психологии, однако современные специалисты от нее отказываются: темперамент сегодня считается более многогранным понятием, которое нельзя строго разделить на четыре типа. Кроме того, в каждом человеке могут сочетаться черты разных типов темперамента: например, общительность от сангвиника и способность тонко чувствовать эмоции собеседника от меланхолика. «Чистых» темпераментов практически не существует.

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Однако эта теория полезна для общего ознакомления с принципами поведениями человека и при правильном подходе может принести немало пользы. Главное — не делить темпераменты на плохие и хорошие, постараться правильно определить свой тип и разобраться в его сильных и слабых сторонах. Итак, кто же такой меланхолик и каковы его черты характера?

История понятия «меланхолик»

Сам термин «темперамент» можно перевести с латинского языка как «надлежащее соотношение частей». Это совокупность неизменных динамических особенностей психики человека. То есть темперамент определяет скорость течения психических процессов, стабильность эмоциональной сферы и уровень силы воли.

Именно темперамент ложится в основу характера человека

При этом его считают биологически обусловленным. Он не воспитывается семьей, а дается от рождения. Более того, темперамент присущ не только людям, но и животным.

Впервые о нем заговорили в античные времена. У древнегреческого целителя Гиппократа была теория, согласно которой на характер человека влияло соотношение основных жидкостей в его организме. Для их определения в Древней Греции использовали понятие «красис», что означает «пропорция», «смешение», а вот древнеримские врачи позже ввели знакомый нам термин «темпераментум».

Гиппократ высказал предположение, что наиболее устойчивы в теле организма жидкости, а значит, они и «управляют» нашим поведением. Древнеримский медик Гален развил эту теорию. Он выделил 13 темпераментов, а византийский врач Аэций свел их лишь до четырех ныне известных. Они определяются в зависимости от преобладающей в теле жидкости. Древние ученые полагали, что в теле человека их четыре: кровь, слизь, желтая и черная желчь.

Желтая желчь делает человека «горячим» — холериком (от древнегреческого χολή [холе] — «желчь, яд»). Кровь позволяет человеку быть активным — сангвиником (от латинского sanguis [сангвис, сангуа] — «кровь»). Лимфа дает человеку возможность оставаться спокойным — флегматиком (от древнегреческого φλέγμα [флегма] — «мокрота»). А черная желчь как раз наделяет человека медлительностью и рассудительностью, делает из него меланхолика (от древнегреческого μέλαινα χολή [мелэна холе] — «черная желчь»).

Новый взгляд на систему темпераментов предложил русский и советский ученый, физиолог Иван Павлов. Он соединил теорию Гиппократа со своим учением о типах нервной системы, которое было актуально как для людей, так и для высших млекопитающих.

Павлов доказал, что физиологическая основа темперамента — тип высшей нервной деятельности

Поэтому прямая зависимость есть не от жидкостей в организме, а от соотношения основных свойств нервной системы: от силы, а также уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения, протекающих в нервной системе.

И с точки зрения новой теории Павлова, меланхолический темперамент равносилен слабому типу нервной системы, который характеризуется тем, что процессы возбуждения и торможения происходят медленно.

Тем не менее это точно не означает, что данный тип личности (темперамента) чем-то хуже остальных. Известно много незаурядных и творческих меланхоликов. К таким, например, относят:

французского философа Рене Декарта;

ученого Чарльза Дарвина;

русского писателя Николая Васильевича Гоголя;

русского композитора Петра Ильича Чайковского;

польского композитора Фредерика Шопена.

Из новейшей истории — это, например, ставшие при жизни легендами американские исполнители Майкл Джексон, Элвис Пресли, актер Робин Уильямс, а также наш современник актер Киану Ривз.

Все они смогли выгодно использовать сильные стороны своего темперамента: высокую чувствительность нервной системы, глубокие эмоциональные состояния, тонкую реакцию на изменения окружающей среды

При этом стоит отметить, что людей, у которых резко выражен лишь один конкретный вид темперамента, не так уж много. Как правило, в человеке можно заметить черты характера, свойственные разным типам личности. И все же один темперамент всегда будет преобладать.

Характер и особенности меланхолика

Фундаментальные черты характера

«Меланхолики — это внешне спокойные люди, скрывающие свою глубокую чувствительность, — рассказывает «Ленте.ру» психолог, кандидат педагогических наук Павел Решетов. — Они легко расстраиваются из-за незначительных поводов, тяжело приходят в себя после неудач. Также меланхолики отличаются медлительностью, неторопливостью, не склонны проявлять инициативу. При этом они умеют сочувствовать. Слабая нервная система делает меланхоликов вдумчивыми и наблюдательными. Много творческих людей обладают именно этим типом темперамента, у них очень богатое воображение».

Эмоциональные и психологические особенности

Главные черты меланхолика — это его высокая чувствительность и малая реактивность, уверен Решетов. Эти психологические особенности личности приводят к тому, что даже незначительный повод может вызвать у него слезы.

Меланхоличного человека отличает чрезмерная обидчивость, которую он довольно тяжело переносит. При этом внешне все эти переживания у него выражаются слабо. Дело в том, что у меланхоликов медленно протекают психические процессы. Длительное и сильное напряжение может их сильно затормозить, заморозить. Чувство у меланхолика возникает медленно, но отличается глубиной, большой силой и длительностью. В том числе поэтому большинство меланхоликов, насколько я могу судить по опыту, интроверты Павел Решетов психолог, кандидат педагогических наук

Физиологические свойства

Что касается телесных проявлений этого типа личности, то его можно «вычислить» по мимике и жестам — они у меланхолика невыразительны, голос тихий, движения бедны.

«Представителям слабого типа нервной системы сложно выдерживать длительное время яркий свет, шум, громкую музыку, — поясняет Павел Решетов. — При действии сильных раздражителей у них задерживается выработка условных рефлексов. Поэтому им зачастую нужны особые условия для чтения или езды на автомобиле».

Сильные и слабые стороны меланхолика

Сильные стороны меланхоликов:

тактичность;

сдержанность;

осторожность;

прекрасная интуиция и повышенная наблюдательность.

Зоны роста меланхоликов:

злопамятность;

низкая стрессоустойчивость;

повышенная самокритичность;

ранимость;

быстрая утомляемость.

«Если говорить про влияние темперамента на личностное и профессиональное развитие, то в работе меланхолики обычно пассивны, часто мало заинтересованы (ведь включенность в процесс всегда связана с сильным нервным напряжением), — отмечает Павел Решетов. — Они не особо энергичны и настойчивы, легко устают, нередко малейшая трудность заставляет их опускать руки, поэтому меланхоликов тяжело назвать работоспособными. Им присуще легко отвлекаться. Кроме того, все новое и необычное вызывает у меланхоликов тормозное состояние. Но нужно отдать должное их аналитическому мышлению».

Для меланхоликов подходит спокойная и однообразная работа с минимальным объемом общения с людьми. Ведь в привычной и тихой обстановке они чувствуют себя спокойно и работают очень продуктивно. Между тем отдыхать меланхолики предпочитают в одиночестве

Меланхолик в отношениях

Огромное достоинство большинства меланхоликов, как считает Решетов, — преданность семье, надежность и сострадание.

«Вместе с тем меланхолик — это человек, который обычно не уверен в себе, робок, нерешителен. Он склонен к замкнутости, избегает общения с малознакомыми людьми, а новые знакомства заводит крайне редко, — рассказывает специалист. — Меланхолик склонен легко проваливаться в чувство вины и глубоко переживает все события, происходящие в отношениях с партнером. Он также отличается высокой подозрительностью ко всем окружающим людям. Для него свойственны плаксивость и обидчивость».

Отношения меланхолика с другими типами темперамента

По словам эксперта, отношения с холериком меланхолику лучше не начинать, потому что мягкому и ранимому меланхолику будет очень тяжело переносить вспыльчивость холерика. Он будет болезненно реагировать на раздражительность партнера и находиться в вечном ожидании, что его снова будут ругать.

«Меланхолик и сангвиник в некоторых случаях могут стать хорошей парой или друзьями. Сангвиник может взять под крыло меланхолика и, если ему не надоест его нянчить, то союз может получиться стабильным. Лучше всего, если в таких отношениях меланхоликом будет женщина, а сангвиником — мужчина, так как энергичной и позитивной женщине вряд ли захочется быть вместе с вечно сомневающимся в себе мужчиной. Также перекладывание решения вопросов на женщину не добавит тепла в отношениях, а огорченно-расстроенное или даже депрессивное состояние, свойственное меланхолику, только обострит отношения. Добавлю, что меланхолик иногда плохо понимает юмор, который в свою очередь обожают сангвиники», — говорит Решетов.

Флегматики и меланхолики между тем вполне также могут построить хорошие отношения. Согласно словам психолога, оба типа темперамента любят уединение и поэтому не будут друг друга раздражать

По вечерам, скорее всего, каждый будет заниматься своим делом: например, один — читать книгу, а второй — смотреть сериал. Кроме того, они оба, скорее всего, предпочтут любой вечеринке домашний досуг.

«Два меланхолика также очень хорошо подходят друг другу, пожалуй, лучше представителей других типов темперамента. У них формируется понимание с полуслова. Здесь главное — преодолеть свою пугливость и осторожность», — отмечает Решетов.

Советы по взаимодействию с меланхоликами

«Напомню, что меланхолики, как правило, предпочитают одиночество, и насильно вытаскивать их в свет не стоит», — предупреждает эксперт. Что же тогда может помочь в общении с меланхоликом?

Нужно узнать, что для него важно. Тогда он приятно удивит своим оживлением при обращении к интересующим его темам и вопросам. Воспринимать его молчаливость и замкнутость необходимо не как отказ от общения, а как природную характеристику, которая не поддается изменениям. Если есть желание сохранить длительные и близкие отношения с меланхоликом, не стоит навязывать ему свое мнение. У него есть собственная картина мира, и ее стоит принять.

Советы меланхолику

Павел Решетов убежден: обойти свои слабые стороны не удастся, так как это базовые особенности личности. Их нужно принять и учитывать в своей деятельности. Что еще важно не упускать из вида?

Дружба

«Как ни странно, для меланхолика важно общение с другими людьми. Поэтому им нужно научиться открываться перед друзьями или близкими людьми, делиться своими чувствами и переживаниями. Это помогает снять часть эмоционального давления и получить поддержку», — говорит психолог.

Хобби

Также, по его словам, стоит уделять побольше времени своим хобби и увлечениям. «Займитесь активностями, которые приносят радость и удовлетворение. Используйте свою творческую энергию, например, рисуйте, пишите, музицируйте. Это способствует избавлению от накопившейся негативной энергии и помогает снять стресс», — рекомендует Решетов.

Режим дня

Для организации своей деятельности психолог советует меланхоликам разработать регулярный распорядок дня. Крайне важно определить приоритеты, решать проблемы и задачи постепенно, не пренебрегать отдыхом и здоровым сном. То есть организовать оптимальную для себя рутину и следовать ей, придерживаясь расписания.

Как жить счастливо с любым темпераментом

«В целом же, учитесь принимать себя, свой темперамент и свои особенности. Принятие — важный шаг на пути к тому, чтобы сделать свою жизнь счастливой. Не отрицайте или не подавляйте свои чувства, позвольте себе прожить их полностью», — призывает психолог.

Проявлять эмоции — это нормально! Павел Решетов психолог, кандидат педагогических наук

Безусловно, каждый человек индивидуален. И люди с одним и тем же темпераментом могут быть совсем друг на друга не похожи. Ведь формирование характера зависит от множества факторов, в том числе от воспитания, детско-родительских отношений, жизненного опыта и наличия впоследствии психотерапии.