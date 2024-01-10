Ребёнок, родитель, взрослый. Зачем нам разные субличности и чем опасен перекос в одну из сторон?

В разных жизненных ситуациях от человека ждут разного поведения: в одном случае нужно побыть мудрым и ответственным, в другом — весёлым и непосредственным, в третьем — сочувствующим и поддерживающим. Каждый день людям приходится играть не похожие друг на друга роли — исходя из этого психолог и психиатр Эрик Берн выделил три составляющих личности. Разбираемся, зачем они нам нужны и чем опасен перекос в одну из сторон.

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Внутренний ребёнок, взрослый и родитель: что это за субличности

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В структурном анализе психолог и психиатр Эрик Берн выделяет три основных части одной личности (или эго-состояния): родитель, взрослый и ребёнок. Это разделение помогает анализировать человеческие отношения и сценарии, которым следуют люди. Вот для чего нужны субличности.

Родитель служит удовлетворению моральных требований и этической реализации. Это эго-состояние в основном сформировано имитацией убеждений, реплик и поведения наших собственных родителей. Берн выделяет родителей двух типов: заботливого — проявляющего сочувствие, сострадание, поддержку и критикующего — обвиняющего, стыдящего.

Взрослый отвечает за земную, реальную жизнь. Это та часть настоящего, где личность проявляет надёжность и ответственность в юридических и финансовых операциях, а также в организации различных процессов. Каждую ситуацию взрослый рассматривает индивидуально, учитывая свой прошлый опыт и текущие навыки.

Ребёнок — это мечты, спонтанность и желания. Задача этого эго-состояния — мотивировать взрослого на получение удовольствия. Здесь будут проявляться тенденции к поведению из детства, это буквально человек в своём детстве. Берн выделяет естественного ребёнка — свободного от влияния родителя или стремящегося выйти из под него — и адаптивного (послушного), который находится под влиянием родительской роли и старается ей услужить.

Зачем эго-состояния нужны человеку

Человек в каждом из эго-состояний будет по-разному воспринимать ситуацию. Наличие разных эго-состояний помогает организовывать своё поведение адекватно реальности и приспосабливать свои реакции к окружению. Например, если вы празднуете день рождения:

на момент организации праздника вы подключаете взрослого и заботливого родителя;

а когда получаете подарки и играете, вы отдаёте ведущую роль ребёнку.

Зависят ли эго-состояния от возраста

Эрик Берн не привязывает наличие эго-состояний к возрасту. Даже у детей младше пяти лет можно заметить проявления его родителей или взрослую организованность.

При этом здесь следует учитывать современные открытия в области исследований мозга.

Например, лобные доли, отвечающие за проектирование и планирование, то есть за функции «взрослого», развиваются к 21 году. Поэтому мы не можем требовать от детей и подростков регулярной взрослой организованности, но можем способствовать её развитию.

Как проявляется перекос

В структурном анализе Берна отсутствуют такие понятия, как «зрелая» или «незрелая» личность, так как они исходят из убеждения, что в каждом присутствует сформированный взрослый. Гораздо важнее, чтобы все части находились в согласии друг с другом и адекватно отвечали реальности.

Однако довольно часто одно из эго-состояний берёт на себя исключительную роль, из-за чего структура личности нарушается.

Берн выделяет следующие нарушения структуры личности.

Исключающего взрослого — взрослый подавляет родителя и ребёнка. Такой тип личности склонен к планированию, анализу, обработке данных. В то же время ему трудно почувствовать и показать радость или проявить заботу о другом. Ослабление контроля над ребёнком ведёт к импульсивным действиям и реакциям, а проявление толерантности к родительской фигуре сразу приводит к стыду и вероятному развитию депрессии.

Исключающего родителя — родитель подавляет взрослого и ребёнка. В первую очередь такой человек отрицает ребёнка внутри себя с его желаниями и спонтанными проявлениями.

Взрослый также подавляется, так как его логическое мышление и способность реагировать адекватно реальности конфликтует с фигурой родителя. Характерно для детей строгих, критикующих родителей.

Исключающего ребёнка — ребёнок подавляет взрослого и родителя. Им свойственны капризы, требовательность, беспомощность, импульсивность поведения. Слабо выражены логика и контролирующая структура, которые совсем перестают проявляться в стрессовых ситуациях.

Чем опасен перекос

Перекос в ту или иную структуру личности ведёт к психическим расстройствам. Это связано с тем, что исключённые аспекты создают дополнительное психическое напряжение, которое ведёт к неврозам или даже психозам.

Считается, что гармоничные отношения распределяются следующим образом:

Взрослый — Взрослый;

Ребёнок — Ребёнок;

Родитель — Ребёнок;

Родитель — Родитель.

Нарушение структуры негативно влияет на выстраивание зрелых, здоровых отношений с другими людьми и создаёт риски для выстраивания отношений манипулятивных и созависимых.

Например, ситуация требует разговора в эго-состоянии «взрослый», однако ваше ведущее состояние — морализирующий родитель. У собеседника будет три варианта:

Подыграть вам в роли ребёнка — тогда это не будет отвечать реальности и потенциально станет отыгрышем сценария из прошлого.

Остаться в позиции взрослого — тогда возможен конфликт.

Тоже выступить в роли родителя. Развязка будет зависеть от того, насколько нравственные ценности ваших «родителей» находятся в согласии. Но если ситуация требует «взрослых», это не будет выглядеть адекватно.

Если вы регулярно находитесь в позиции «ребёнка», вы будете нуждаться в «родителе», поскольку «ребёнку» сложно выстраивать отношения со «взрослыми».

Как поддерживать баланс между эго-состояниями

Если возникают проблемы с получением удовольствия от жизни, появляется тревога от «взрослых» задач или вы слишком критично настроены по отношению к себе и обществу, стоит присмотреться к причинам такого поведения — это может говорить о перекосе.