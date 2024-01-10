Пять советов психолога: что такое синдром самозванца и как с ним справиться

Сталкивались ли с внутренним ощущением, что ваша победа, признание общества или сногсшибательный результат в работе — это всего лишь случайность, везение, нужные связи? Да что угодно, но только не ваше трудолюбие, усердие, терпение, багаж знаний. Данное поведение или феномен называется «синдром самозванца». Почему он возникает и что с этим делать, «Вечерней Москве» рассказала психолог, специалист по психосоматике Карина Чен.

Что такое синдром самозванца

Синдром самозванца — это психологическое явление, некий калейдоскоп паттернов мышления и установок человека, которое затрагивает многих начинающих специалистов, а также профессионалов своего дела, заставляя их сомневаться в своих достижениях, интеллекте, успехе и чувствовать себя недостойным.

По данным исследований, около 70 процентов жителей Земли когда-либо испытывали проявления синдрома самозванца. Однако необходимо отметить, что это определение не считается психическим расстройством и не входит в справочник психических заболеваний. Термин был введен в 1978 году американскими психологами Поломиной Клэнг и Сьюзен Имес. Они описали это состояние как нарушение самооценки, при котором человек не может принять свои достижения и успехи, считая их случайными или незаслуженными.

Какие у него симптомы: излишняя самокритика;

неуверенность в себе и в своих результатах;

перфекционизм, достигаторство;

ощущение стыда за личный профессиональный успех;

страх, что вы недостаточно хороши;

сильный страх неудачи.

Как бороться с синдромом самозванца

Несмотря на негативное влияние данного феномена, деструктивного для карьеры и личности человека, существуют способы его преодоления.

Психолог

Безусловно, самым быстрым способом решения проблемы является визит к психологу. Возможно, тут даже понадобится всего одна консультация. Перед обращением к специалисту лучше ответить на вопросы, которые помогут быстрее составить маршрут реализации достижении цели:

Что или кто подпитывает мою неуверенность в своих силах? Выпишите в столбик эти факторы и имена людей.

Как можно ограничить их влияние?

Есть ли рядом со мной люди, которые верят в мой талант?

Какую обратную связь я получаю и какими заслугами на самом деле могу гордиться?

Почему я считаю, что эти достижения мне не принадлежат?

В чем состоит выгода моих сомнений?

Кого я считаю умным и талантливым, на кого равняюсь? И откуда возник такой уровень притязаний?

Ревизия

Проанализируйте, вспомните, выпишите на бумагу, сколько денег, сил, времени вы вложили в свое образование, работу, проекты. Затем напишите, скольким людям вы помогли и как помогли. Выпишите результат, на который вы влияете. Здесь вам превосходно поможет навык саморефлексии.

Личный KPI (ключевой показатель эффективности)

Перед тем, как начать новую задачу или работу, принимать нового клиента и т. д., создайте свой собственный «измеритель» успеха, зафиксируйте шкалы, по которым вы будете определять свою эффективность. Что это будет — положительные отзывы, деньги, продажи, отклики, конверсия?

План-маршрут

Когда вы наметили себе цель, очень важно разбить ее на несколько этапов. Чем конкретнее будут прописаны шаги и результаты каждого из них, тем больше вы будете осознавать вашу проделанную работу, вы сможете следовать намеченному плану с полной уверенностью, что идете в нужном направлении. Ваша самооценка будет расти.

Наставничество

Еще одним прекрасным способом изгнания синдрома самозванца является наставничество. Найдите менее опытного коллегу, который нуждается в новых знаниях. Таким образом, вы сможете передавать свои навыки и умения, чувствуя себя при этом еще более востребованным, уверенным в себе специалистом.