Психиатр предупредила о неожиданном последствии развода

Раздельное проживание, развод, суды за имущество и опеку над детьми могут нанести серьезные психологические травмы обоим супругам, предупредила психиатр Сара Вохра. В комментарии для Women's Health специалистка рассказала, что неожиданным последствием развода может стать даже посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

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Во время развода каждая сторона может находиться на эмоциональных американских горках, констатировала Вохра. Сначала человек может испытывать горе, шок, гнев, отчаяние и даже непринятие случившегося, объяснила психиатр.

«Эти психологические проявления могут сохраняться дольше, чем некоторые ожидают, и могут привести к развитию клинической депрессии, тревоги и ПТСР, которые могут проявляться в виде приступов паники и членовредительства», — прокомментировала она.

По словам психиатра, такие симптомы могут испортить общение с близкими, друзьями и коллегами. В таком случае, может потребоваться психологическое лечение или лекарства, подытожила Вохра.