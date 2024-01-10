Чего не хватает для полного счастья: что такое «Колесо баланса»

Под новый год недавно многие из нас подвели итоги. По-хорошему, это нужно делать в четыре раза чаще, раз в квартал. Зачем? Для того, чтобы своевременно вносить корректировки в свое поведение и планы. И делать это нужно не абы как, а по науке. Коуч Людмила Протасова помогает советами, как использовать методику «Колесо баланса».

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Что такое «Колесо баланса»?

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«Колесо жизненного баланса» (wheel of life) — это инструмент для анализа всех аспектов жизни c историей в полвека.Он был придуман Полом Мейером для того, чтобы быстро понять, нравится ли человеку его жизнь и что нужно, чтобы ее полностью сбалансировать.

«Этот метод помогает задаться вопросами, которые обычно у нас находятся в слепой зоне, нам комфортнее не замечать их», — говорит Людмила.

Итак, нужны ручка, лист бумаги и полчаса свободного времени.

Из чего состоит «Колесо баланса»?

Изначально колесо Пола Мейера включало в себя шесть секторов. Сегодня коучи предлагают включать в него до 12 пунктов оценки.

1. Пространство вокруг. Нравится ли вам ваш дом, город, в котором вы живете,

2. Семья и близкие. Нравятся ли вам люди рядом с вами, комфортно ли с ними находиться?

3. Любовь. Вы можете проявлять свои чувства, безусловно, и рассчитывать на полную взаимность?

4. Дети. Как вы реализованы в качестве родителя, что за отношения у вас с вашими отпрысками?

5. Здоровье. Как вы себя чувствуете, что с хроническими болезнями, занимаетесь ли вы спортом?

6. Внешность. Тут все просто: вы себе нравитесь? Что хотите поменять и почему?

7. Отдых. Вы успеваете восстановиться? Высыпаетесь ежедневно и в выходные?

8. Деньги. Устраивает ли вас финансовая ситуация?

9. Карьера и статус. Как у вас с удовлетворенностью своей работой, все ли ваши идеи находят реализацию и воплощение?

10. Хобби. У вас есть занятие для души?

11. Саморазвитие. Вы учитесь новому, читаете книги, посещаете лекции?

12. Духовность. Как у вас дела с верой в высшие силы?

«Нужно нарисовать 12 векторов от центра и оценить степени удовлетворенности по каждому из пунктов в баллах по 10-балльной шкале. Так вы сможете увидеть картину своей жизни. Под каждый из пунктов можно рисовать отдельное колесо, чтобы детализировать свои потребности. Например, в ситуации с детьми можно оценивать их здоровье, степень вашего участия в воспитании, время, которое вы проводите вместе, совместные хобби и т. д», — объясняет Людмила.

Анализируйте!

А потом начинайте смотреть, какие сектора явно проседают и почему. Что нужно сделать, чтобы сделать картину более приятной и радостной.

Или, возможно, подумайте, как изменить свое отношение к ситуации, если вы никак не можете в данный момент повлиять на нее (к примеру, вам не нравится место жительства, но переехать вы не можете, пока ухаживаете за старенькой бабушкой).

Катится ли колесо?