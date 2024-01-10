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Научное доказательство профессионального выгорания для тех, кто считает это выдумкой

Профессиональное выгорание – частая проблема, с которой сталкиваются сотрудники. Причем ее появление совсем не зависит от сферы деятельности: устают и чувствуют опустошение даже те, кто не берет на себя дополнительную нагрузку и не задерживается на работе.

Профессиональное выгорание у россиян: признаки, причины и методы борьбы с проблемой
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Профессиональное выгорание сказывается на работе компаний. Некоторые сотрудники не могут справиться со стрессом и увольняются, а другие, кто остается на выбранной должности, трудятся уже не так эффективно, значительно снижая результат работы компании. “Рамблер” разобрался, как часто россияне сталкиваются с профессиональным выгоранием и что нужно делать, чтобы рабочий процесс перестал приносить лишь страдание.

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Признаки профессионального выгорания

К признакам профессионального выгорания относятся:

  • истощение сил, значительная утрата энергии
  • психическое дистанцирование от работы, негативное восприятие рабочих задач
  • ощущение неэффективности собственной работы и неудовлетворение результатами собственного труда

Причины профессионального выгорания

У профессионального выгорания есть внешние и внутренние причины. Ко внешним относятся высокая нагрузка на работе, плохая организация рабочего процесса, проблемы в коллективе, напряженные взаимоотношения с руководством, низкая оплата труда и несправедливость. А внутренние причины заключены в постоянном стрессе и тревожности, понимании, что был достигнут карьерный потолок, в “возрастных” кризисах, отсутствии интереса к работе и в особенностях характера и темперамента человека.

Профессиональное выгорание среди россиян

Исходя из исследования аналитического центра НАФИ, 42% опрошенных считают, что профессиональное выгорание вызвано постоянными стрессами на работе. 31% респондентов отмечают, что на удовольствие от рабочего процесса влияют неадекватная оценка результатов труда, отсутствие поддержки от руководства и обратной связи. 27% опрошенных отметили, что профессиональное выгорание происходит из-за несоразмерности финансовой мотивации и затрачиваемых усилий на работе.

Однако россияне считают, что основной мерой по предотвращению профессионального выгорания является доброжелательный коллектив, как отмечает 42% опрошенных. Финансовое поощрение (премии и повышение зарплаты) волнует 37% россиян, которые считают, что это поможет справиться с профессиональным выгоранием. А каждый пятый из опрошенных отметил, что на хорошее самочувствие на работе влияет наличие четкого плана развития компании.

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Результаты исследования показывают, что 45% россиян сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% борются с этой проблемой в настоящий момент. Большинство соотечественников считают, что выгорание на работе – психологическая проблема, которую многие не считают за заболевание.

Опрос показал, что россияне не хотят обсуждать проблему выгорания с коллегами, руководством и психологами. Однако сотрудники ждут от компаний принятия мер по профилактике профессионального выгорания.

Как решить проблему профессионального выгорания

  • Информировать сотрудников и руководство компаний о симптомах профессионального выгорания и причинах его появления путем размещения информации на сайтах организаций, проведения мероприятий и лекций.
  • Популяризировать мнение о том, что профессиональное выгорание можно и нужно обсуждать с психологом, объяснять, что это не стыдно.
  • Развитие финансовой и нематериальной поддержки сотрудников, улучшение коммуникации в коллективе.
  • Тестирование сотрудников на предмет профессионального выгорания, индивидуальная работа со специалистами.
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