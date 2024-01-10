Джессика Альба рассказала, как решилась на совместную психотерапию с 11-летней дочерью
Уже пару лет Джессика Альба не снимается в кино: актриса покинула индустрию из-за проблем со здоровьем и посвятила себя воспитанию дочерей и собственному бизнесу. И хотя светских мероприятий и ковровых дорожек в жизни селебрити значительно поуменьшилось, она нет-нет да и приковывает внимание поклонников. На днях дала большое интервью Real Simple, где призналась, что материнство дается ей не так-то просто.
Альба рассказала, что в какой-то момент отношения со старшей дочерью Онор дошли до крайней точки и единственным выходом стала совместная терапия.
«Мы все время спорили о глупостях… Я говорила: "Я не хочу так жить". Я не хотела, чтобы между нами возникла пропасть», — поделилась актриса.
Тогда малышке было 11 лет. Альба добавила, что прежде любое ее слово воспринималось дочерью как попытка контролировать девочку, но благодаря беседам с психотерапевтом она осознала: мама просто хотела быть хорошим родителем.
Спустя пару лет Джессика и ее дочки — 15-летняя Онор и 12-летняя Хейвен — стали ходить на сеансы психотерапии по отдельности, но результат совместных сессий дал о себе знать и помог устранить недопонимания между мамой и детьми.
Кстати, ранее откровением поделилась и одна из российских актрис Агата Муцениеце. Она раскрыла, что ее дети от Павла Прилучного — 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия — занимаются с психологом, да и сама актриса подумывает освоить эту профессию.