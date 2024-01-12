13 типов доверия, характеристики и примеры

Доверие — это «эмоциональный клей», связывающий людей вместе. Существуют разные типы доверия. Сегодня мы расскажем о каждом из них и о том, как они влияют на эмоциональное благополучие человека.

© Unsplash

Доверие предполагает безопасное управление различными социальными и эмоциональными отношениями, без ощущения, что они вас предадут.

Видео дня

Кроме того, доверие – это умение ценить себя как личность, чувствовать, что вы компетентны и что благодаря своим навыкам вы достигнете своей мечты.

«Оптимизм – это вера, ведущая к успеху. Ничего нельзя сделать без надежды и доверия» — Хелен Келлер.

Различные виды доверия

Мы можем определить доверие как веру в то, что некоторые процессы, ситуации и отношения всегда будут действовать в вашу пользу. Это нейроэмоциональная процедура, создающая ряд представлений о том, как должны развиваться разные элементы нашего существования: люди, общество, работа, судьба, мы сами и т. д.

Необходимо подчеркнуть, что если нашему мозгу и нужно что-то для обеспечения нашего благополучия, так это испытывать это ощущение в повседневной жизни. Если это не удаётся, нас атакует стресс и неуверенность, из-за чего мы чувствуем очень уязвимыми. Как будто часть наших эмоциональных основ рушится.

Взаимность и решение общих проблем с другими людьми создают ощущение доверия.

Таким образом, когда это происходит, большая активность наблюдается в таких областях, как вентральное полосатое тело и медиальная префронтальная кора. Эти регионы связаны с нашей системой социального вознаграждения. Поэтому ощущения, испытываемые благодаря доверию, весьма полезны.

Давайте узнаем, какой полезный опыт мы можем получить благодаря различным типам доверия.

1. Доверие к окружающим

Вы испытываете доверие к другим людям, когда делитесь с ними своими страхами, потребностями и желаниями. В тот момент, когда вы доверяете своему партнёру свою безопасность, вы делаете это, зная, что вас не предадут, не причинят вреда и что к связи, созданной между вами, будут относиться с уважением. Эмоциональная открытость, которую мы демонстрируем другим людям, является актом мужества и благополучия.

Кроме того, важно помнить, что наиболее значимыми и обогащающими социальными связями являются те, что строятся на доверии. Следовательно, нам нужно доверять нашей семье, друзьям и партнёру, чтобы они не только чувствовали себя в безопасности, но и имели необходимое психоаффективное убежище в повседневной жизни.

2. Доверие к себе

На жизненном пути и в самореализации вы никуда не продвинетесь, если у вас нет достаточной уверенности в себе. Она заключается в проверке ваших навыков и компетенций, чтобы вы знали, что способны достичь своих целей.

Это внутренняя сила, которая направляет вас и позволяет вам прогрессировать в работе и отношениях, поскольку позволяет визуализировать себя как человека умелого и достойного получения того, чего вы хотите.

Например, доверие к себе является ключевым моментом в мире спорта. Благодаря этому, спортсмены преодолевают сложности и добиваются успехов.

3. Эмоциональное доверие

Эмоциональная уверенность в себе делает вас человеком, который понимает и умеет регулировать свои эмоции в повседневной жизни. Благодаря этому, навыку ваше благополучие и личное развитие улучшаются несколькими способами.

Например:

Ваша способность к коммуникации становится лучше.

Вы повышаете свою мотивацию.

Вы принимаете более правильные решения.

Вы можете регулировать такие состояния, как стресс и тревога.

Вам легче общаться с другими людьми, так как вы способны ясно мыслить и умеете держать под контролем свои эмоции.

4. Поведенческое доверие

Доверяете ли вы своим реакциям? Вы человек, который умеет контролировать себя или всегда действует импульсивно?

Представьте, что вы оказались на жизненном перекрёстке: вам предложили хорошую работу в другом городе, и вам придётся сменить место жительства. Если вы человек, который доверяет своим реакциям и поведению, вы будете руководствоваться своей интуицией.

Однако, если вы очень импульсивны, вы будете сомневаться в себе. Знание того, что мы действуем в соответствии с требованиями окружающей среды, также гарантирует наше благополучие.

5. Социальное доверие

Социальное доверие связано с нашим восприятием различных организмов, составляющих наше общество. Это сложное измерение, поскольку оно охватывает множество сфер:

работу; культуру; справедливость; политику; образование; технологии; общественные услуги.

Обычно наше доверие к различным организациям, составляющим социальную структуру, очень разнообразно. Но наличие позитивного мировоззрения также позволяет вам лучше функционировать как гражданину. Это предполагает знание того, что вам не причинят вреда.

6. Врождённое доверие

Люди биологически запрограммированы доверять друг другу, и этот процесс называется врождённым доверием. Давайте подумаем, что без этого исключительного психического состояния мы не смогли бы строить отношения друг с другом, чтобы развиваться как вид, потому что недоверие сопровождается страхом и враждебностью, измерениями, которые определяют дистанцию, а не близость.

Каждый ребёнок, появляющийся в этом мире, имеет нейроэмоциональную основу, которая будет побуждать его строить доверительные отношения со своим окружением. Позже, если эти показатели привязанности подтвердят ваши потребности, вы продолжите применять это измерение к большему количеству людей. Если он повреждён, всё меняется, так как открывается брешь в доверии.

7. Приобретённое доверие

Давайте подумаем о том ребёнке, у которого благодаря родителям развивается здоровая уверенность в себе. Следующий шаг — открыться своему социальному окружению. Приобретённое доверие будет присутствовать в каждом взаимодействии — дружбе, любовных или профессиональных отношениях.

Эта психологическая конструкция подобна мышце: она расширяется благодаря позитивному и ценному участию.

8. Инструментальное доверие

Среди видов доверия необходимо выделить тот, что углубляется в самую тёмную психологию. Оно имеет инструментальную цель и может быть принято, как манипулятивная техника, направленная на то, чтобы чего-то добиться от других людей.

Исследование, опубликованное в журнале «Личность и социальная психология», подчёркивает, что частым ресурсом в этом смысле является техника, известная как «обаяние», заключающаяся в эмоциональном соединении с кем-то, завоевании его доверия и затем получении от жертвы того, что вы хотите. Это вредное поведение, очень часто используемое нарциссами.

Важно помнить, что есть люди, которые применяют инструментальное доверие. То есть они завоёвывают доверие других, чтобы чего-то добиться.

9. Чрезмерное доверие

Встречали ли вы когда-нибудь человека, который слишком доверяет другим? Это часто встречающееся поведение, известное как чрезмерное доверие, которое может спровоцировать разочарования, предательства и разочарования.

Оно возникает по нескольким причинам и проявляется в ситуациях, подобных тем, которые мы представляем ниже:

Раскрытие интимных аспектов малознакомым людям. Возложение чрезмерно завышенных и иллюзорных ожиданий на других. Считать само собой разумеющимся, что определённые фигуры, которые только что появились в нашей жизни, поддержат нас в любой ситуации. Чрезмерное доверие также проявляется у личностей, которые допускают слишком много вольности по отношению к другим. Они агрессивны, раздражают и нарушают наше интимное пространство.

10. Нарушенное доверие

Если для человека существует болезненный опыт, то это разрыв доверия к личным связям. Это процессы, которые иногда бывают травматичными. Давайте подумаем о предательствах в любовных, семейных или дружеских отношениях. Это переживания с большим эмоциональным зарядом.

В целом нарушение доверия имеет самые разные последствия, в зависимости от характера отношений и совершаемого действия. В любом случае нет ничего сложнее, чем вернуть доверие к кому-то, когда оно было подорвано.

11. Духовное доверие

Значительная часть населения исповедует ту или иную религию или просто считает себя духовным человеком. Это измерение, которое в психологии мы не можем игнорировать. Часто в самые неблагоприятные времена вера в какое-то божество или трансцендентное понятие придаёт человеку силы и мотивацию.

Люди, страдающие депрессией, больше не верят, что будущее принесёт им что-то позитивное. Они видят только разрушения. Поэтому нам проще смотреть в будущее, обладая духовным доверием.

12. Доверие к социальным ценностям

Любое общество основано на базовых ценностях, таких как справедливость, равенство, свобода и т. д. Частично наше благополучие и психосоциальное функционирование подпитываются доверием к тем измерениям, в которых находится государство.

Есть страны, которые отстаивают одни ценности и применяют другие, и это в итоге существенно влияет на качество жизни их граждан. Примером этого являются страны, в которых доминируют авторитарные правительства.

13. Доверие к судьбе

Этот факт интересен и заслуживает внимания. Вера в судьбу и в то, что будущее будет для вас позитивным, является основой вашего душевного равновесия. Людям нужно смотреть в завтрашний день с надеждой, верить, что то, что принесёт нам будущее, будет нам на пользу, а не во вред.

Примером этого является событие, которое часто проявляется в психологической практике у людей, имеющих дело с большой депрессией и из-за этого они смотрят в завтрашний день с большим страхом и беспокойством. Они не доверяют себе и в меньшей степени тому, что может принести им будущее.

Доверие – основа нашего счастья

Доверие — это основа нашего психологического благополучия. Более того, именно оно питает отношения и позволяет нам видеть себя людьми, которые доверяют себе, чтобы осуществить свои мечты.