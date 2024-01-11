Изменщики назвали главные причины неверности

Я был эгоистичен, думал только о себе, игнорировал последствия того, что делал. Чувствовал, что имею на это право, заслуживаю внимания обеих женщин сразу. Дело и в высокомерии, я делал это с улыбкой на лице. Но все изменилось, когда я поглядел в глаза своей девушки, обнаружившей измену, увидел, как она плачет, как она была морально уничтожена. Я пообещал, что этого никогда не повторится, и этого не повторилось. Я больше не изменю JumptheShark16 пользователь Reddit