Поиск родительского образа в партнере: будут ли гармоничными такие отношения

Психолог Юлия Блинова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» обратила внимание на то, что некоторые люди в той или иной степени ищут в своем партнере образ отца или матери. По ее мнению, основная причина заключается в отсутствии сепарации с родителями и необходимости «закрыть гештальт», то есть с помощью партнера удовлетворить потребности, неудовлетворенные в детстве. Чаще всего речь идет о любви, внимании, заботе, безопасности и принятии. «Нередко это дети из полных счастливых семей», - отметила Блинова.

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Специалист пояснила, что в такой ситуации человек остается в позиции ребенка и видит в партнере родителя, который обязан разбираться с его психологическими потребностями. Однако партнер не сможет этого выполнить. «Подобный шаблон поведения негативно сказывается на отношениях. Во-первых, человек перестает видеть в партнере реальную личность - остается только однобокий образ, что мешает близости и взаимопониманию. Во-вторых, человек начинает ожидать, а иногда и требовать тех вещей, которые партнер не в силах дать. Это нарушает границы и вызывает потерю доверия. В-третьих, человек взаимодействует с партнером из роли ребенка, из-за чего возникает пассивная агрессия, уходит страсть», - сказала Юлия Блинова.

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Стратегия поиска образа родителя в партнерских отношениях может говорить о некой незавершенности в отношениях с матерью или отцом. Например, считает психолог Анна Болтова, дело может быть в наличии у человека таких убеждений, как «я глупый», «мне суждено быть вечно покинутым» и прочих. Опровергнуть это представление о себе, кажется, способен только родитель или «замещающий» его партнер с навешанным образом. По словам Болтовой, также может включаться «внутренний ребенок»: если человек слишком рано повзрослел, начал брать на себя ответственность, то спустя время психика «берет свое».

Психолог-психотерапевт Марк Краснощеков добавил, что иногда в таких отношениях складывается гармония, если избранник/избранница руководствовался тем же подходом при выборе половинки. «Мне известны истории, когда люди живут долго и счастливо. Но порой этот подход может навредить, особенно если женщина выбирает властного мужчину, руководствуясь мыслью «Мой папа был таким же и мама не жаловалась». В таких отношениях женщина может не только скопировать образ отца, но и тут же примерить на себя образ матери, которая ни на что не имеет права, поскольку муж ударил кулаком по столу и точка», - объяснил Краснощеков в беседе с изданием «Вести Подмосковья».