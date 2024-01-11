Эксперт по отношениям назвал верный признак скорой разлуки

Если партнеры перестали проявлять друг к другу тактильную привязанность, это является верным признаком скорой разлуки, считает эксперт по отношениям и браку Рик Нециозви. На его ролик в социальной сети TikTok обратило внимание издание Mirror.

По словам Нециозви, нужно насторожиться, если один или оба супруга избегают прикосновений. «Вы больше не обнимаетесь, поцелуи изменились или стали не такими частыми», — раскрыл он явный признак охлаждения.

Прикосновения эксперт назвал критически важным компонентом здоровых отношений. По его словам, партнеры всегда могут определить, что прикосновения изменились: когда они касаются друг друга, то начинают чувствовать себя не в порядке. Это знак того, что люди отдаляются друг от друга быстрее, «чем молния бьет дерево в грозу», заключил он.