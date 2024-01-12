Выяснилось, какие шутки больше нравятся мужчинам и женщинам

«Кажется, женщины могут быть более глубокими и предпочитают более тонкие шутки об отношениях и о том, как взаимодействуют люди. Результаты можно объяснить тем, что женщины обычно проводят больше времени за обсуждением социальных отношений, в то время как мужчины больше сближаются за счет подшучивания и попыток рассмешить друг друга. Женщины более рефлексивно относятся к миру и анализируют его, мужчины же, как правило, более поверхностные», — объяснили ученые.