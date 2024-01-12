Психолог рассказала, как входить в рабочий режим после праздников

«Условно действия, которые помогут настроиться на рабочий ритм, можно поделить на две категории: общего порядка, такие как налаживание распорядка дня и режима сна, возвращение к здоровому питанию, и более конкретные, направленные именно на раскачку когнитивных способностей — упражнения на моторику, устный счёт, решение головоломок или составление анаграмм», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».