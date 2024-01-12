Что такое эмоции: виды и классификация чувств человека

Трудно представить себе собеседника, который никогда не улыбается, не хмурится или не бывает расстроен. С точки зрения науки, любая эмоция — это психический процесс, который отражает оценку личностью всевозможных внешних проявлений.

© Lenta.ru

О способах классификации эмоций, о том, для чего они нужны и как следует их выражать, — в материале «Ленты.ру».

Видео дня

Что такое эмоции

Слово «эмоции» произошло от латинского emoveo, что означает «волновать», «потрясать». Физиологически любая эмоция, положительная или отрицательная, проявляется изменениями в работе разных систем организма — нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, кожной. Внешне эмоции проявляются в выразительных движениях тела, мимике, интонациях голоса.

Первые эмоции человек выражает уже в младенчестве — сначала плачем, а через несколько месяцев и улыбкой, например, когда ребенок увидел мать. С возрастом человек начинает испытывать все более сложные эмоциональные состояния, такие как страх, стыд, грусть, зависть, разочарование, надежда и многие другие.

Чем эмоции отличаются от чувств человека

Хотя в повседневной жизни эти термины равнозначны, некоторые психологи и психиатры разграничивают понятия чувств и эмоций, правда, уточняют, что различия эти не слишком значительны.

Эмоциями называют относительно недолгие, ситуационные переживания, как правило, не связанные стабильно с каким-то определенным объектом.

Психолог и психотерапевт Олег Шевченко в беседе с «Лентой.ру» отмечает, что внезапные и мощные эмоции могут привести к состоянию аффекта, опасному и для того, кто его испытывает, и для окружающих.

"Такие состояния даже могут стать причиной преступлений. Аффекты характеризуются внезапностью и мощностью. Такие состояния обычно бывают связаны с чрезвычайными ситуациями, поэтому предугадать их бывает сложно", - Олег Шевченко, психотерапевт.

Чувства же имеют более длительную и обоснованную природу, они выражают долговременное отношение к другим людям или явлениям. При этом в обычной речи понятия чувств и эмоций все же синонимичны.

Зачем нужны эмоции

По словам Олега Шевченко, каждая эмоция отражает субъективное оценочное отношение человека к происходящим событиям.

"Под влиянием эмоций люди зачастую принимают импульсивные решения, в которых позже могут раскаиваться, в этом опасность эмоций", - Олег Шевченко, психотерапевт.

«С другой стороны, они могут быть полезны, многие эмоции помогают не совершать ошибки: например, страх заставляет проявлять осторожность, злость — мобилизоваться и действовать активнее, радость призывает к прощению и так далее», — добавил эксперт.

Так что эмоции выполняют крайне важную функцию в жизни человека. Эксперт подчеркнул, что игнорирование собственных чувств может привести к весьма серьезным последствиям.

К чему приводит подавление эмоций:

если глубокие переживания подавляются и не получают адекватного выхода, это сказывается на психологическом и физическом состоянии человека и в итоге может вылиться в тяжелые заболевания;

длительное отсутствие ярких переживаний делает повседневность однообразной и пресной, тогда как сильная эмоция может дать энергию и наполнить жизнь смыслом;

устойчивые сбои эмоционального реагирования могут перетечь в психические расстройства.

«Эмоциональная сфера может многое рассказать о психике человека. Например, гипертрофированные, чрезмерные эмоции часто свидетельствуют о биполярном расстройстве личности. Чрезвычайная эмоциональная скудость нередко сопровождает шизофрению. Если сами эмоции неустойчивы, лабильны, что называется "от смеха в слезы и обратно", это может быть признаком пограничных расстройств, — отметил Олег Шевченко.

Какие функции выполняют эмоции

Эксперт назвал несколько функций, которые выполняют эмоции в жизни человека.

Сигнальная

Эмоции служат индикатором состояния организма и того, насколько удовлетворены его потребности. Тревога, беспокойство, подавленность свидетельствуют о том, что какая-то сфера жизни не устраивает человека.

Регуляторная

Эмоции влияют на то, как люди себя ведут, какие решения принимают, как реагируют на внешние раздражители. При этом проявляться одна и та же эмоция у разных людей будет по-разному, — например, испытывая страх, один человек впадает в панику и начинает метаться, а другой концентрируется и пытается быстро найти выход из опасной ситуации.

Коммуникативная

Эмоции очень важны для взаимодействий между людьми. Эмоциональные проявления позволяют демонстрировать то или иное отношение к словам или поступкам другого, помогают рассказать о чувствах без слов.

Мотивирующая

«Эмоции воздействуют на мысли и физические реакции человека, стимулируют их, то есть являются сильнейшими мотиваторами. Ради того, чтобы испытать радость, гордость, удовлетворение, человек способен работать, прикладывать усилия, даже совершать подвиги. Точно так же он трудится над тем, чтобы избежать того, что может вызвать негативные эмоции», — подчеркнул Олег Шевченко.

Виды эмоций

Ученые в разные годы предлагали различные концепции классификации эмоций. Так, американский психолог Кэррол Изард представил десять базовых эмоций.

Базовые эмоции по Кэролу Изарду:

радость;

интерес;

удивление;

печаль;

гнев;

отвращение;

презрение;

страх;

стыд;

вина.

Другая популярная систематизация эмоциональных реакций была создана американским ученым Робертом Плутчиком. Это так называемое «колесо эмоций», которое показывает, как разные переживания могут комбинироваться между собой. Модель Плутчика демонстрирует разнообразие человеческих эмоций, а также их связь с эволюционными процессами.

Еще один американец, Пол Экман, систематизировал внешние проявления эмоций. Он описал способы распознавания микродвижений лицевых мышц при выражении разных эмоций. Позже его методику использовали следователи для выявления признаков лжи.

Помимо чувства радости и грусти, Пол Экман выделил еще четыре базовых эмоции.

Основные эмоции по Экману:

радость;

грусть;

страх;

отвращение;

злость;

удивление.

Нужно ли открыто проявлять эмоции

В разных кругах общества могут быть приняты совершенно разные нормы поведения и проявления эмоций. Большую роль в этом играют и национальные традиции.

Например, во многих культурах прошлого было принято считать, что представители высшего сословия отличаются устойчивым эмоциональным отношением ко всему происходящему, тогда как простые люди могут открыто выражать свои чувства и переживания.

Во многих странах Востока в целом не принято проявлять эмоции, зато у большинства народов юга эмоциональная открытость в порядке вещей.

С точки зрения психического здоровья считается, что подавлять эмоции — плохо, потому что их проявление снижает остроту переживаний.

Некоторые люди не позволяют себе выражать чувства, блокируют их, не дают выхода. За этим как правило следуют плохое настроение, нервные срывы и даже заболевания. Однако во всем необходима мера. Так, постоянное бурное проявление эмоций тоже вредно и может вызвать весьма негативные последствия. Подчас человек испытывает чувство вины из-за того, что не сдержался и сказал лишнее.

«Часто под влиянием какого-то одного переживания вспыхивают и другие. Многим доводилось наблюдать картину, когда человек, что называется, заводит себя», — подчеркивает Олег Шевченко.

"Например, ссора между супругами может начаться с незначительных претензий, а закончиться шумным скандалом, потому что людей накрыл водоворот собственных чувств", - Олег Шевченко, психотерапевт.

Эксперт добавил, что в отношениях с людьми важно уметь найти золотую середину, научиться регулировать эмоциональные состояния. В какой-то мере их надо выражать, в какой-то — сдерживать.

Считается, что интенсивность проявления эмоций зависит от темперамента. К примеру, флегматикам свойственно все чувства держать внутри себя, а холерики часто сталкиваются с перепадами настроения и бурно проявляют эмоции, возникающие в ответ на раздражители. Однако система темпераментов в настоящее время считается спорной — психологи не используют ее, так как считают это понятие более многогранным. Кроме того, большинство людей совмещают в себе черты разных типов темперамента, а «чистых» холериков, сангвиников, меланхоликов или флегматиков практически не существует.

В любом случае бурное проявление эмоций не всегда уместно, поэтому навык саморегуляции в современном мире крайне полезен.

Как совладать со своими эмоциями

Бывают моменты, когда необходимо успокоиться, чтобы не идти на поводу собственных эмоций и не наделать под их влиянием поступков, о которых потом можно пожалеть.

Для этого существуют разные виды медитаций, основанные на дыхательных техниках. Для их выполнения следует удобно устроиться сидя, в спокойном месте, закрыть глаза и, дыша равномерно и медленно, представлять перед собой умиротворяющие картины, вроде текущей воды или солнечной лесной поляны.

Однако есть и другие способы справиться с чувствами.

Способы снизить интенсивность эмоций: