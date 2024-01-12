Психолог ответила, когда пора убирать новогоднюю елку

Психолог Наумова ответила, когда пора убирать новогоднюю елку
Некоторые россияне убирают елку сразу же после праздников, другие любят оставлять новогоднее дерево чуть ли не до марта. Когда все-таки лучше всего избавиться от новогоднего артибута, «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.
«Все зависит от каждого конкретного человека. Поэтому важно задать себе вопрос: «Хорошо ли мне с новогодним убранством?» – отмечает Наумова.
В большинстве случаев правильно, чтобы новогоднее настроение оставалось с людьми дольше, считает психолог. Елка и праздничные украшения расслабляют человека, и приходя домой с работы, он становится радостнее, увереннее, счастливее и спокойнее.
Бывает и наоборот: когда людям становится некомфортно и хочется поскорее избавиться от праздничного антуража. Поэтому важно ориентироваться на собственные ощущения, чувства и желания, заключила Наталья Наумова.