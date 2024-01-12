Психолог ответила, когда пора убирать новогоднюю елку

Некоторые россияне убирают елку сразу же после праздников, другие любят оставлять новогоднее дерево чуть ли не до марта. Когда все-таки лучше всего избавиться от новогоднего артибута, «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

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«Все зависит от каждого конкретного человека. Поэтому важно задать себе вопрос: «Хорошо ли мне с новогодним убранством?» – отмечает Наумова.

В большинстве случаев правильно, чтобы новогоднее настроение оставалось с людьми дольше, считает психолог. Елка и праздничные украшения расслабляют человека, и приходя домой с работы, он становится радостнее, увереннее, счастливее и спокойнее.