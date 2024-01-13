Как отличить лень от серьёзного заболевания: симптомы, лечение, профилактика

За бездельем могут скрываться симптомы недомогания.

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«Человек не может демонстрировать всё время высокий уровень трудоспособности. В каких случаях это нормально, а когда — признак болезни?»

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Лень или болезнь

Лень — энергосберегающий механизм. При таком состоянии человек чаще всего чувствует бесполезность своей деятельности, испытывает апатию, сонливость, сложности с концентрацией внимания.

Основное отличие «нормальной» лени от патологического состояния — продолжительность подобного бездействия. Период до одной-двух недель можно назвать безопасным. Но если состояние затягивается, то лучше обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину явления.

Какие болезни могут маскироваться за усталостью?

Иногда отсутствие сил на повседневную деятельность может быть симптомом серьёзных заболеваний. Многие из них на ранних стадиях протекают бессимптомно, но процессы, запущенные патологическими изменениями, влияют на общее состояние организма.

Астения

Астения — один из возможных диагнозов врача при усталости. Это болезненное состояние, которое характеризуется повышенной утомляемостью, неустойчивым настроением и нарушениями сна. Оно редко развивается как самостоятельное расстройство, а более вероятно является сопутствующим нарушением.

В зимний период астения может быть осложнением простудных и вирусных заболеваний (например, ковида), когда все силы организма брошены на борьбу с болезнетворными микроорганизмами.

Сахарный диабет второго типа

Сильная усталость также характерна для диабета второго типа. В этом случае наблюдаются другие сопутствующие симптомы: жажда, одышка, снижение активности.

Онкология

При онкологии именно хроническая усталость помогает заподозрить наличие злокачественного процесса. Своевременное обращение к врачу в этом случае может повлиять на более положительную динамику лечения. Однако не стоит пугаться и списывать незначительные симптомы на рак.

Подозрение на онкопроцесс возможно, только если есть выраженные сопутствующие симптомы, зависящие от локализации опухоли. Например, насторожить должна сопутствующая резкая потеря веса.

Гипотония

При наличии усталости также вероятна гипотония — снижение артериального давления — которая без лечения переходит в хроническую форму. Сопутствующими симптомами в этом случае будут вялость, нарушение терморегуляции, головная боль и тошнота. Причинами состояния выступают как наследственность, так и нарушения в работе сердечно-сосудистой и других систем.

Поэтому, прежде чем корить себя в избыточной лени и отсутствии продуктивности, стоит присмотреться внимательнее к состоянию здоровья.

Что делать?

Самостоятельно улучшить своё состояние можно. Для этого необходимо увеличить количество времени на свежем воздухе, добавить в повседневную жизнь спорт и уменьшить уровень стрессов.

Подробнее о том, как бороться с ленью, читайте по ссылке ниже.