Прокрастинация, или привычка откладывать важные дела на потом, знакома многим. Откладывая неприятные или сложные задачи, мы получаем кратковременное облегчение, но впоследствии это приводит к стрессу и чувству вины.

Как же с этим бороться?

Во-первых, нужно понять причины прокрастинации. Часто мы откладываем то, что вызывает сложные эмоции, кажется скучным или слишком трудоемким. Иногда дело в недостатке мотивации или самодисциплины. А порой мы просто не умеем правильно расставлять приоритеты.

Для борьбы с прокрастинацией важно научиться ставить себе четкие цели и разбивать большие задачи на этапы. Начните с самых простых и приятных дел. Постепенно втягиваясь в работу, вы почувствуете прилив мотивации.