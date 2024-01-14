Как фильмы о любви вредят семейной жизни

Новогодние праздники с избытком скрашивались сказками для взрослых, которыми телеканалы охотно потчевали публику. Но после просмотра мелодрам о чудесных отношениях героев многим зрителям собственные начинают казаться откровенно неправильными. А в соцсетях одна пользовательница призналась, что и вовсе разругалась с женихом, который окончательно перестал вписываться в рамки героев мелодрам.

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И немудрено – учёные доказали, что романтические истории о любви действительно опасны для нормальных человеческих отношений.

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Любовь нечаянно нагрянет

В своё время группа учёных из Эдинбургского университета, проведя ряд исследований, пришла к выводу, что мелодрамы и романтические комедии, вроде столь милых зрительским сердцам «Ноттинг Хилла», «Сбежавшей невесты», «Свадебного переполоха» и других, вредят любовным отношениям. Поскольку, по мнению исследователей, мешают людям смотреть на проблемы личного характера реалистично.

Учёные считают, что кинопроизводители очень упрощают процесс зарождения чувств, давая искажённое представление о нём.

Действительно, чего стоит только излюбленный мелодраматический приём – любовь с первого взгляда, которая настигает, например, героя в фильме «Москва слезам не верит» или героиню Дженнифер Лопес в «Свадебном переполохе». В результате многие восторженные зрительницы готовы принимать обычную влюблённость за настоящее глубокое чувство. На самом же деле любовь и влюблённость – это абсолютно разные вещи.И далеко не всегда влюблённость может привести к возникновению серьёзных отношений.

«Мы влюбляемся обычно не в конкретного человека, а в образ, который себе нарисовали. Поэтому-то влюблённым избранник так часто кажется идеалом, лишённым каких-либо недостатков. В психологии есть понятие «тоннельное мышление», когда человек не замечает ничего, что не попадает в луч его чувства, видит только то, что желает видеть. Так вот, при влюблённости тоннельное мышление направлено на идеализированные черты возлюбленного, – объясняет психолог Игорь Нефёдов.

Но долго в состоянии такой эйфории находиться невозможно.

Период влюблённости, как уверяют специалисты, как правило, длится один год и восемь месяцев. После чего розовые очки спадают и обнаруживается, что человек, казавшийся вам идеальным, на самом деле не имеет ничего общего с придуманным образом.

Для того же, чтобы первое пылкое чувство переросло в нечто серьёзное, придётся немало потрудиться.

Только тогда, считают специалисты, возможно и строительство серьёзных отношений. Однако в романтических киносценариях это практически не учитывается.

Будь моим принцем

Вдобавок любители мелодрам под влинием кинофильмов склонны создавать себе вымышленный идеал.

Избранник или избранница должны непременно обладать всеми достоинствами сразу. Как, например, легендарный Гоша из знаменитого фильма «Москва слезам не верит» – и лицом хорош, и умом не обижен, и ужин приготовить способен, и в драку ввязаться, и вдобавок любимую женщину на руках носить готов вместе с её ребёнком. А герой Ричарда Гира из «Красотки» – тот вообще, помимо прочих достоинств, ещё и солидным состоянием обладает. Ну как после такого красавца рядовым соседом с нижнего этажа увлечься?

Впрочем, и некоторые мужчины склонны искать себе спутниц жизни под стать героиням Джулии Робертс или Сальмы Хайек – длинноногих отзывчивых красавиц с богатейшим внутренним миром. Но в жизни идеальные люди встречаются так же редко, как бескорыстные олигархи.

«Не бывает такого, чтобы человек – хоть женщина, хоть мужчина – обладал всеми достоинствами одновременно», – предупреждает психолог.

Но даже и не совсем идеальные герои мелодрам способны на разные безумства ради любимых, внушая доверчивым зрительницам, что мужчины непременно должны совершать романтические поступки и говорить красивые слова.

А между тем малый процент мужчин в действительности на это способен. Потому что в природе мужчин заложено несколько иное восприятие действительности.

«Это иллюзия, что любой мужчина готов часами стоять под окнами любимой, распевая серенады, идти на любые жертвы, ничего не требуя взамен, – объясняет специалист. – Конечно, в 20 – 30 лет он ещё готов на какие-то романтические безумства, но уже годам к 40 в силу вступает здоровый рационализм, формируется более практический подход к жизни. Тут уже, как в магазине или тренажёрном зале – мужчина готов заплатить определённую цену и получить то, что нужно. Под оплатой понимаются, конечно, не именно деньги – подарки, внимание и т.д. В этом и есть откровенное мужское поведение».

Что же касается красивых слов, то, как показывают те же исследования, многие представители сильного пола, которые могут похвастаться завидным красноречием, как правило, дальше красивых слов не идут.

Кстати, стремление поклонника к широким киношным жестам, вроде корзины цветов на втором свидании или какого-нибудь внезапно преподнесённого дорогущего подарка, должно не столько обрадовать, сколько заставить задуматься.

«Это, конечно, приятно, но должно непременно насторожить, – советует Марина Морозова. – Нужно вообще остерегаться резких эмоциональных всплесков. Гармоничный уравновешенный человек не будет делать резких выпадов – ни слишком позитивных, ни слишком негативных».

Жизнь по сценарию

Кроме того, считают исследователи, мелодрамы не только заставляют людей видеть в своих партнёрах «голливудских идеалов», но и провоцируют их самих на неверные поступки. Например, излишняя вера людей в неправдоподобные хэппи-энды, выдуманные сюжетные линии и ложную философию, навеянную романтическими фильмами, вроде «Сбежавшей невесты» или «Ноттинг Хилла», где в героя влюбляется голливудская звезда, зачастую становятся причинами разрыва.

Одна наша читательница, ставшая жертвой альфонса, как раз очень любила смотреть мелодрамы. Поэтому обаятельному проходимцу ничего не стоило, скопировав манеру поведения киношного героя, внушить ей доверие. И его слезливая история об изменившей с лучшим другом жене и украденных у него деньгах не вызвала у женщины ни малейшего сомнения, так как легко вписывалась в романтические каноны мелодрам.

А пациентка одного моего знакомого психотерапевта считала, что для того, чтобы чувства влюблённых не затихали, им нужно непременно ссориться, как это делают герои её любимых мелодрам – от «Служебного романа» с «Вокзалом для двоих» до всевозможных телесериалов, заполонивших наши экраны. Оно и понятно – движущей силой любого сюжета является действие, а оно, в свою очередь, строится на конфликтах. Это закон драматургии. Но не реальной жизни.

Построить настоящие гармоничные отношения при постоянных ссорах практически так же невозможно, как и познакомиться с Ричардом Гиром в очереди за колбасой. Конечно, есть люди, которые тяготеют к постоянным бурным выяснениям и не мыслят себе жизни в тихой гавани. Но они, как правило, остаются одни, поскольку выдержать требуемый ими накал страстей мало кому под силу.

К тому же, по мнению психологов Эдинбургского университета, поклонники таких мелодрам, как «Когда Гарри встретил Салли», «Вам пришло письмо», «Пока ты спал», полагают, что если человеку суждено быть с тобой, то он должен без слов понимать твои чаяния и настроения. Немудрено, что они зачастую не могут достичь взаимопонимания со своими партнёрами.

Учёные также убедились в том, что почитатели романтических фильмов чаще других сталкиваются с серьёзными разочарованиями, справиться с которыми бывает очень трудно, а иногда и вовсе невозможно.

«Проблема в том, что, несмотря на то что почти все мы знаем, что идеальных отношений не существует, некоторые из нас всё же более подвержены лубочной картинке, которую рисует кино», – считает руководитель этого проекта Бьярн Холмс.

По его мнению, идея того, что в отношения надо вкладывать время и силы, непопулярна в Голливуде. Как, впрочем, и во многих других мелодрамах мирового кино.