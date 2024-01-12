Психолог призвала подумать о своих желаниях и планах в старый Новый год
Старый Новый год — повод встретиться с родными, подвести итоги и наметить планы на будущее. Таким мнением поделилась психолог Екатерина Игонина, об этом сообщает «Петербургский дневник».
— Старый Новый год является прекрасной возможностью еще раз подвести итоги, осмыслить свои желания и наметить планы на будущее. Сейчас это можно сделать намного осознаннее и рациональнее, по-настоящему прислушавшись к себе, — отметила она.
Игонина подчеркнула, что празднование старого Нового года может обладать более уютной и домашней атмосферой. Этот день можно провести в более тесном семейном кругу..