Эксперт назвала выдающий романтических аферистов признак

«Они найдут о вас все, что смогут, и используют против вас. Вы потеряли любимого человека? И он тоже. Вы мечтаете о детях? У него есть ребенок, который полюбит вас. Вы религиозны? Он прилежный прихожанин. Они установят над вами контроль, и какую историю бы ни придумали, например, выдавая себя за знаменитость, она закончится срочным выпрашиванием денег», — объяснила она.