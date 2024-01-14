Психологи выделили 5 видов семейных пар

Исследование показало, что браки можно разделить на отдельные типы, в каждом из которых супруги испытывают разные уровни удовлетворения – от гармонии до полного непринятия партнера. Психологи изучили более шести тысяч пар, чтобы выявить, насколько мужья и жены довольны семьей и узнать факторы, которые влияют на качество отношений.

© Мир24

Пары, состоящие в нежизнеспособном браке, самые неудовлетворенные. Такие семьи как правило создают люди более молодые, менее образованные, часто с низкоквалифицированной работой, с хронической неудовлетворенностью, большинство из них думают о разводе. Таким людям свойственно часто разводиться и недолго быть в браке.

Видео дня

Конфликтные пары похожи на нежизнеспособные, разница в том, что супруги в таких семьях часто согласны друг с другом по поводу вопросов религии и партнерских отношений. Такие люди в основном малообразованны, имеют более низкий доход по сравнению с первым видом, а также придерживаются религиозной гетерогамии. Часто думают о разводе и борются с неудовлетворенностью.

Традиционные пары находят удовлетворение в воспитании детей и религиозном согласии. Они рано создают семью, более образованы, имеют более высокий заработок, предпочитают традиционные роли. Реже думают о разводе и расстаются. Их отношения стабильны, чаще всего их первый брак становится единственным и на всю жизнь.

Гармоничные пары могут расходиться во взглядах на воспитание детей, они старше, но раньше вступают в брак, имеют меньше детей, имеют высшее образование и работу. У мужчин в таких семьях встречаются низкие доходы, а женщины могут работать полный день, но разводы в этой группе – редкость. 94% представителей таких пар удовлетворены своими отношениями.

Жизнеспособные пары имеют высокие показатели удовлетворенности во всех сферах, они способны с легкостью решать конфликты. Как правило это пожилые, более образованные и экономически стабильные супруги с сильными коммуникативными навыками. 86% из них никогда не думали о разводе.