Что почитать для развития эрудиции — 5 новых книг

Для любителей разгадывать тайны Вселенной и психологии человека в разных ситуациях.

Последнее открытие Хокинга, невероятные эксперименты Николы Теслы, 50 историй российских девушек, изменивших мир, — рассказываем о пяти книгах, которые стоит почитать этой зимой.

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«50 историй российских девушек, изменивших мир»

Поразительные судьбы обычных девушек из Царской России увлекут лучше любого сериала. Одна из героинь первой из российских женщин получила диплом врача. С боем, но получила. Другая бросила сцену и стала лётчиком-испытателем. Третья боролась за право женщин голосовать. Каждая более века назад пошла наперекор близким и обществу, совершив маленький переворот. Они мечтали быть собой и заниматься делом всей жизни.

«О происхождении времени: последняя теория Стивена Хокинга»

Ближайший соратник великого учёного Томас Хертог опубликовал последние мысли Хокинга о времени и космосе. Перевернувшее мир открытие вышло в виде научных статей ещё при жизни исследователя. А теперь наследие гения стало доступно и на русском языке в понятной широкому кругу читателей форме. Книга поможет разобраться в поразительных выводах Хокинга и представить его за работой. Издание будет интересно всем, кто любит космос, интересуется возникновением жизни и загадками Вселенной, а также размышляет о происхождении времени и природе существования.

«Феномен российских маньяков»

Первое масштабное исследование маньяков и серийных убийц времён царизма, СССР и РФ, эта книга — мрачное досье на российских маньяков и душегубов, с XVIII века и до наших дней. Работая над книгой, её авторы не только изучали архивные данные, но и лично опросили тех, кто работал с серийниками и ловил их: криминологами, психологами, психиатрами, антропологами, бывшими и действующими сотрудниками правоохранительных органов. Книга понравится любителям детективов и жанра тру-крайм. А также всем, кто хочет понять психологию маньяков и серийных убийц.

«Зачем мир воюет. Причины вражды и пути к примирению»

Часто можно услышать, что война — естественное состояние человечества. Исследование экономиста и политолога Кристофера Блаттмана объясняет, почему этот стереотип ошибочен, как на самом деле возникают столкновения и что может их предотвратить. Amazon назвал работу Блаттмана лучшей книгой по истории, она получила высшие рекомендации от мирового научного сообщества. Идеальное чтение для адептов критического мышления, готовых выявлять важное в потоке информации и сохранять оптимизм в трудные времена.

«Никола Тесла. Открытия, изобретения, загадки»