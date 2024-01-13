Психологи: любознательность — один из главных признаков умного человека

«Daily Mail»: любознательность — один из главных признаков умного человека. Все люди по-своему уникальны: кто-то вкусно готовит, кто-то прекрасно рисует, у кого-то лучше всего получается писать стихи, а кто-то просто умный и всё. Правда, чтения книжек недостаточно, чтобы прослыть за интеллектуала. Психологи назвали 10 качеств, которые отличают умников в хорошем смысле этого слова.