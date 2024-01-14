Психолог рассказала, как реагировать на просьбу мужа о разводе

У многих в нашей жизни случаются такие неприятные вещи, как развод и раздел имущества. Самое главное – правильно реагировать на это. Как сохранить душевное равновесие в подобной ситуации, «ФедералПресс» рассказала коуч по спокойствию, лидерству, эффективности и урегулированию конфликтов Галина Добромирова.

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«Не драматизировать. Не нужно сгущать краски, впадать в панику от предполагаемых негативных последствий и думать, что на этом жизнь закончилась. Такое избыточное восприятие происходящего украдет у вас очень много энергии, которая вам может понадобиться на то, чтобы инвестировать ее в урегулирование ситуации», – отметила коуч.

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По словам Добромировой, с ситуацией разрыва отношений рано или поздно сталкивается почти каждая семья. Это было, есть и будет, пока существует сама человеческая жизнь. Психолок отметила: все зависит от того, чего вы сами хотите.

«Если вы хотите сохранить брак, то нужно воспринимать происходящее как приглашение поговорить друг с другом. Порой супруги очень мало уделяют друг другу времени, практически не общаются между собой», – подчеркнула коуч.

В то время, которое они якобы пребывают вместе, они чаще всего смотрят в гаджеты, подменяя ими истинное общение, нужное для того, чтобы укреплять эмоциональную связь. По словам психолога, отсюда идет потеря супружеского тепла, создается дистанция между мужем и женой. Очень скоро вырастает большая стена из непонимания, претензий, обвинений, желания изменить другого и, чего меньше всего хотелось бы, – начинается борьба за власть.

Коуч рекомендует пригласить мужа на чай. Позаботиться о том, чтобы вы остались только вдвоем и смогли поговорить. Следует сохранять спокойствие во время этой беседы. Целью будет побудить супруга рассказать все то, что у него накипело. И, конечно, высказаться самой.

«Помните, что обычно мужчинам сложнее говорить про свои чувства. Сделайте на это поправку. Пусть разговор развивается в том темпе, как вам будет комфортнее обоим. Самое главное на этом этапе не стараться что-то решать, а стараться по-настоящему понять потребности друг друга», – подчеркнула психолог.

Только после того, как вы прояснили потребности, может даже принесли друг другу извинения за какие-то свои действия, можно идти в сторону урегулирования ситуации. Если вы решили дать друг другу шанс быть вместе, то полезно будет обсудить, что каждый из вас хотел бы, чтобы другой начал делать, перестал делать, продолжал делать. Пусть каждый из вас сформулирует, а лучше даже запишет эту информацию для другого.