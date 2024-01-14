Психолог назвала необычные лайфхаки для сплочения коллектива

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Мемы могут снизить уровень стресса, сплотить коллектив и даже наладить бизнес-процессы при сбое. Об этих и других особенностях взаимоотношений на работе рассказала когнитивно-поведенческий психолог Полина Лизогуб.

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«Просмотр мемов – это некое веселое послание нашему счастливому внутреннему ребенку. Это занятие может быть мотивацией на трудовую деятельность. Такая мемотерапия», – заявила психолог.

По словам Лизогуб, в некоторых компаниях руководство поощряет просмотр и создание сотрудниками веселых, ироничных или саркастичных мемов на корпоративную тематику. Кроме того, такой необычный способ помогает не только сплотить коллектив, но и положительно повлиять на бизнес-процессы, передает радио Sputnik.