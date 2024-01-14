Психолог назвала необычные лайфхаки для сплочения коллектива
МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Мемы могут снизить уровень стресса, сплотить коллектив и даже наладить бизнес-процессы при сбое. Об этих и других особенностях взаимоотношений на работе рассказала когнитивно-поведенческий психолог Полина Лизогуб.
«Просмотр мемов – это некое веселое послание нашему счастливому внутреннему ребенку. Это занятие может быть мотивацией на трудовую деятельность. Такая мемотерапия», – заявила психолог.
По словам Лизогуб, в некоторых компаниях руководство поощряет просмотр и создание сотрудниками веселых, ироничных или саркастичных мемов на корпоративную тематику. Кроме того, такой необычный способ помогает не только сплотить коллектив, но и положительно повлиять на бизнес-процессы, передает радио Sputnik.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, как оставаться бодрым на работе. Для этого врач советует хотя бы пять минут уделять разминке. Лучше всего подойдут зарядка для глаз или дыхательные упражнения. Так, можно чередовать глубокий вдох и резкий выдох, напрягая при этом пресс. Повторять упражнение следует пять раз в умеренном темпе.