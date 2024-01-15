Делайте это 5 минут по утрам: эксперт рассказала, как спасти брак
Хорошая новость для всех, чьи отношения дали трещину: блогер Эстон Симмондс поделилась практичной идеей по сохранению брака. И это тот случай, когда потребуется минимум усилий и времени: достаточно всего пяти минут в день, чтобы наладить контакт с любимым человеком. В коротком видеоролике блогерша продемонстрировала полную идиллию в отношениях со своим мужем, но кое-что мелькало в кадре чуть ли не чаще молодого человека, и это чашечка кофе. В ней-то и кроется весь секрет: нужно пить кофе вместе с партнером каждое утро.
«Даже в течение трехнедельного отпуска мы все равно находили пять минут на совместный кофе-брейк. Почему? Потому что это действительно работает и меняет правила игры в отношениях, это гораздо больше, чем просто кофеин, это наша ежедневная доза глубоких разговоров, забавный способ лучше понимать друг друга и упрочить связь», — объясняет Эстон и уточняет, что для совместной пятиминутки вполне подойдет и чай, если по какой-то причине вы недолюбливаете кофе.
На всякий случай уточняем: в процессе важно общаться, и, если того требует душа, пользуйтесь возможностью сесть поближе друг к другу, взять любимого за руку или подарить объятия. А еще важно не пропускать эти короткие кофейные или чайные церемонии. Тогда позитивный эффект не заставит себя ждать.
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