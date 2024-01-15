Делайте это 5 минут по утрам: эксперт рассказала, как спасти брак

Хорошая новость для всех, чьи отношения дали трещину: блогер Эстон Симмондс поделилась практичной идеей по сохранению брака. И это тот случай, когда потребуется минимум усилий и времени: достаточно всего пяти минут в день, чтобы наладить контакт с любимым человеком. В коротком видеоролике блогерша продемонстрировала полную идиллию в отношениях со своим мужем, но кое-что мелькало в кадре чуть ли не чаще молодого человека, и это чашечка кофе. В ней-то и кроется весь секрет: нужно пить кофе вместе с партнером каждое утро.