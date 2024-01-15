Психолог рассказала о способах пережить самый депрессивный день в году

Психолог Ирина Мансурова рассказала, что делать, чтобы без труда перенести так называемый "голубой понедельник", который, по подсчетам зарубежных ученых, является самым депрессивным днем в году.

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Согласно оценке британского психолога Клиффа Арналла, третий понедельник первого месяца в году, 15 января, является самым депрессивным днем. Это объясняется окончанием праздников, возвращением к работе, а также подсчетами новогодних трат.

Другие психологи не признают теорию Арналла научной, однако отмечается, что люди действительно могут чувствовать подавленность в третий понедельник января.

Чтобы справиться с неприятными ощущениями, психолог Мансурова посоветовала выполнять дыхательное упражнение – вдох за четыре секунды и выдох за восемь – в течение пяти минут, а также принимать ванну в добавлением магниевой соли утром или вечером, однако напомнила, что не стоит посвящать процедуре более получаса.