Психолог рассказала о способах пережить самый депрессивный день в году

Психолог Мансурова рассказала о способах пережить самый депрессивный день в году
Психолог Ирина Мансурова рассказала, что делать, чтобы без труда перенести так называемый "голубой понедельник", который, по подсчетам зарубежных ученых, является самым депрессивным днем в году.
Согласно оценке британского психолога Клиффа Арналла, третий понедельник первого месяца в году, 15 января, является самым депрессивным днем. Это объясняется окончанием праздников, возвращением к работе, а также подсчетами новогодних трат.
Другие психологи не признают теорию Арналла научной, однако отмечается, что люди действительно могут чувствовать подавленность в третий понедельник января.
Чтобы справиться с неприятными ощущениями, психолог Мансурова посоветовала выполнять дыхательное упражнение – вдох за четыре секунды и выдох за восемь – в течение пяти минут, а также принимать ванну в добавлением магниевой соли утром или вечером, однако напомнила, что не стоит посвящать процедуре более получаса.
Также специалист пояснила, что эфирные масла лаванды и мяты оказывают успокаивающий эффект, помочь психике справиться со стрессом могут и прогулки на свежем воздухе в течение одного–двух часов. Помимо этого, Мансурова порекомендовала не забывать о питании, дополнить рацион цитрусовыми фруктами, ягодами и зеленью, положительное влияние могут оказать и настойки мяты, пустырника, пиона, боярышника или валерианы, советы психолога передает Life.ru.