Как отказать мужчине в сексе и не оскорбить его

Как известно, мужчины очень чувствительны к отказам женщин, особенно если речь идет об интимном контакте.

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Сексолог Алексей Михалев подсказал, как уклониться от секса и при этом не задеть эго мужчины. Берите на заметку.

Перенесите на другой день

Мужчины предпочитают четкость во всем, они не терпят расплывчатых формулировок. Если вы просто говорите мужчине: «Давай потом», «Сейчас не могу» и на этом все, партнер начинает накручивать себя — почему вы вдруг его отвергаете?

«Для мужчины отказ от близости — отказ не просто от секса, а ваше отрицание его как мужчины. Предложите перенести секс не на 'потом», а четко — завтра, послезавтра и т. д.», — говорит наш эксперт.

Никакой грубости

Худшее, что вы можете сделать, — отказаться от секса в грубой форме или высмеять желание партнера с вами сблизиться. Для мужчин секс играет огромную роль, а потому воспринимать его желание интимного общения через сарказм — прямой путь к разрыву отношений, и в некоторых случаях можно столкнуться с жесткой агрессией с его стороны.

Мужчина страшно боится услышать резкий женский отказ, постарайтесь не затрагивать личность мужчины, всегда говорите от себя, о своих ощущениях.

Отвлеките его

Если вы не планируете секс, это не значит, что нужно в принципе уходить от общения с любимым человеком.

«Вашему мужчине важно понимать, что он имеет для вас большое значение, его компания не приносит вам дискомфорт. Если секса не будет в этот вечер, предложите альтернативу, которая устроит обоих», — советует сексолог.

Проговорите ситуацию

В большинстве случаев мужчины хорошо реагируют на отказ от секса, если женщина доступно объяснит, в чем причина. Как уже упоминалось ранее, мужчины не терпят расплывчатых формулировок, скажите, как есть, по возможности.