15 января признали самым депрессивным днем в году

Третий понедельник января, признанный самым депрессивным днем, в 2024 году выпал на 15 января. Врачи рассказали британскому изданию Daily Mail, как восстановить душевное равновесие в начале года.

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«У проблем психического здоровья нет календаря», – заявила психолог Елена Турони.

Специалисты критикуют понятие «самого депрессивного дня года», поскольку считают, что его существование может негативно повлиять на восприятие проблем с психическим здоровьем. Многие психиатры утверждают, что существенных доказательств теории «голубого понедельника» нет.

«Голубым» называют третий понедельник января, который в начале 2000-х был назван самым депрессивным днем года. Британская компания Sky Travel обратилась к психологу Клиффу Арналлу с просьбой рассчитать самый мрачный день в году, чтобы использовать это в качестве рекламы путешествий для избавления от хандры.

Арналл создал уравнение, которое позволило ему выявить такую дату. В него вошел целый комплекс факторов, ключевые из которых – мрачная погода, уныние после праздников, понимание, что обещания, данные себе в начале прошлого года, так и не удалось сдержать, а также подсчет финансовых потерь после Рождества.

Врачи, которые критикуют понятие «голубого понедельника», ссылаются на то, что некоторые факторы, например, погода, могут меняться год от года. При этом они признают, что зимой психологическое состояние человека может ухудшаться.

Доказано, что дефицит солнечного света негативно сказывается на работе мозга, мешая ему правильно работать. Чтобы побороть сезонную хандру, необходимо больше времени проводить на улице, а также желательно заниматься спортом, передает «МК».