Мужчины и женщины назвали самые странные слова после секса, которые они слышали

Девушка сказала: «Жду не дождусь, когда рожу от тебя». Когда я пошел в ванную привести себя в порядок, сразу же надул презерватив, чтобы убедиться, что он не проколот, а когда выпустил воздух, завязал его узлом и спрятал под мусорный мешок, чтобы она не нашла и ничего не попыталась с ним сделать GuiltyLawyer пользователь Reddit