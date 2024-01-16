Как бороться со злостью, которая копится внутри
Бывает так, что внутри закипает злость. Причин тому много: нахамили в транспорте, отчитали на работе, разочаровали в семье. Одним людям проще сорваться в ответ и больше не вспоминать о неприятной ситуации, а другие стараются перетерпеть и сдержать негатив. Накопленная внутри ярость способна спровоцировать немало проблем, рассказали изданию «Вести Подмосковья» специалисты.
Разумеется, срываться на людях и крушить мебель - плохой вариант. Но и затаившаяся внутри злость, которая постоянно подпитывается, тоже не привнесет в жизнь хорошего. Нейропсихолог Екатерина Тур отметила, что непроходящее ощущение ярости может повлечь за собой мигрень, развитие тревожных расстройств, бессонницу, гипертонию и даже проблемы с пищеварением. Такие реакции связаны с высоким уровнем стресса, возникающим из-за отсутствия разрешения внутренней злости.
«Раздражительность и гнев нередко приводят к конфликтам и ухудшению отношений с людьми, из-за чего человек становится изолированным. Это дополнительно усиливает внутренний негатив. Очень важно учиться эффективно управлять своими эмоциями, осознавать свои чувства, находить способы разрядки - например, заниматься физической активностью и творчеством», - рассказала собеседница издания «Вести Подмосковья».
Практикующий специалист Вячеслав Губин напомнил, что некоторым людям в критический момент помогает техника «Дыхание по квадрату». Нужно вдохнуть, считая до четырех, задержать дыхание на четыре счета, затем выдохнуть, опять считая до четырех, и завершить квадрат задержкой дыхания на четыре счета.
«Можно составить список из 5-10 основных источников раздражения. Например, что злит в транспорте, в отношениях с близкими, на работе. Далее стоит постараться понять, почему каждый триггер так выводит. Допустим, человек постоянно злится из-за крошек на полу. Почему они вызывают такое чувство? Потому что человек не хочет разнести их по дому? Испытывает ощущение, что плохой хозяин/хозяйка? Или крошки раздражали его/ее маму?» - поделился Губин. Когда раздражители станут понятными, то и прорабатывать их будет легче.