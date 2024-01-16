Как бороться со злостью, которая копится внутри

«Можно составить список из 5-10 основных источников раздражения. Например, что злит в транспорте, в отношениях с близкими, на работе. Далее стоит постараться понять, почему каждый триггер так выводит. Допустим, человек постоянно злится из-за крошек на полу. Почему они вызывают такое чувство? Потому что человек не хочет разнести их по дому? Испытывает ощущение, что плохой хозяин/хозяйка? Или крошки раздражали его/ее маму?» - поделился Губин. Когда раздражители станут понятными, то и прорабатывать их будет легче.