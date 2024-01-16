8 гениальных открытий в психологии, которые помогают всем нам

Карл Густав Юнг – известный швейцарский психолог и философ, является основателем аналитической психологии. Его учителем был знаменитый основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.

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«Даже беглый взгляд на страницы моей работы показывает, сколь многим я обязан гениальным концепциям Фрейда…» — К.Г. Юнг.

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Юнг оставил колоссальное наследие в области психологии и не только. Его методы позволяют разобраться во многих вопросах, которые долго оставались загадкой. Его открытия не просто гениальны, они помогают человеку понять себя, а это немаловажно.

Учение Карла Юнга актуально по сей день. Сегодня мы разберём 8 его гениальных открытий, которые помогают людям в самопознании и не только.

8 гениальных открытий Карла Юнга в психологии

На самом деле, количество его идей, учений и открытий далеко не 8, а больше. Сегодня же мы разберём основные и самые фундаментальные теории, которые помогали и помогают людям вчера, сегодня и завтра.

1. Аналитическая психология

Метод аналитической психологии Юнга основывается на исследовании бессознательного, а именно с помощью символов, снов, архетипов и фантазий. Юнг считал, что таким образом человек познаёт свои неосознаваемые аспекты личности, что может помочь ему достичь более качественной самореализации.

Автобиографию «Воспоминания, сновидения, размышления» Юнг начинает с ключевой фразы: «Моя жизнь — это история самореализации бессознательного». В эту фразу Юнг заложил целый комплекс знаний из самых разных областей – астрологии, мифологии, философии, литературы, и, конечно, психологии. Так и появилась аналитическая психология.

В этой методики Юнг использовал всевозможные психологические приёмы, основанные на символах. Это психодрама, воображение, всевозможные проективные техники, как, например, анализ рисунков. Больше всего Юнг любил арт-терапию, которую считал методом, продлевающим жизнь. С помощью творчества высвобождаются глубокие слои психики, как, например, при рисовании мандал.

Если Фрейд предлагал просто слушать человека, то Юнг пытался войти с человеком в более тесный и творческий контакт, используя завлекающий и мягкий подход.

Аналитическая психология сегодня — это то, что объединяет в себе базовые знания по психоаналитической практике, коллективный многовековой опыт работы с внутренним миром и его самовыражением и современные достижения в психологии.

2. Коллективное бессознательное

Коллективное бессознательное стало камнем преткновения между Юнгом и его учителем Фрейдом. Юнг считал, что в каждом из нас есть не только индивидуальное бессознательное, но и коллективное.

По его утверждению, в общей психической сфере хранятся мифологические и символические образы, которые мы можем наблюдать, например, в религии, культуре или искусстве.

По теории Юнга наша структура личности (или души) состоит из трёх аспектов. Эго – это то, что мы привыкли называть сознанием, и используем, когда говорим «Я». Личное бессознательное – это наш опыт, по каким-то причинам забытый и вытесненный из сознания. Оно состоит из разнообразных комплексов. Третий аспект и есть коллективное бессознательное – это чувства и мысли всех людей, которые сформированы эмоциональными переживаниями всего человечества в силу исторического опыта.

По его учению – коллективное бессознательное это как историческая память – оно передаётся из поколения в поколение.

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3. Архетипы

Третье открытие как раз плавно вытекает из предыдущего. Карл Юнг ввёл в психологию такое понятие, как архетипы – это своеобразные универсальные символические образы в коллективном бессознательном.

Архетипы – это первичные образы, которые все люди представляют себе более или менее одинаково. Он выделил много архетипов, среди которых «мать», «ребёнок», «отец», «мудрец», «плут» и т.д.

В трудах Юнга много внимания уделено тому, что основные архетипические образы встречаются в виде символов в культуре и живописи, и во всех странах они изображаются примерно одинаково. Это ещё раз подтвердило его теорию о существовании коллективного бессознательного.

Сегодня использование архетипов в психологии значительно упрощает процесс терапии. На человека никто не вешает ярлыков, но в то же время, установив его архетип, можно чётко сформулировать его основные принципы поведения и жизненные устои.

4. Комплексы и самореализация

Юнг описал концепцию комплексов, которые представляют собой группу связанных мыслей, чувств и побуждений, связанных с определённым аспектом личности. Сегодня слово «комплекс» широко используется в психологии и в психиатрии. Это ёмкое понятие помогает более чётко сформулировать проблему и донести её до пациента.

Юнг утверждал, что осознание и интеграция комплексов может помочь человеку преодолеть свои негативные поведенческие модели и достичь более глубокой самореализации.

Также он считал, что основная задача каждого человека – полностью раскрыть свой потенциал и достичь абсолютной самореализации. Этого можно достичь путём интеграции всех своих личностных аспектов и отношений с миром. Только когда человек полностью самореализован, он может быть счастлив.

5. Концепция психологических типов

Именно Юнг ввёл основные два вида направленности личности – экстраверсия и интроверсия. Принято думать, что экстраверты – это общительные и открытые люди, а интроверты – скрытые и замкнутые. Но это не совсем так. Юнг утверждал, что оба этих типа прекрасно уживаются в одном человеке, просто один из них лидирует.

Интроверт тоже бывает активен, а экстраверт иногда «уходит в себя». В своей книге «Психологические типы» Юнг приводит возможное биологическое объяснение. Он говорит, что есть два способа приспособления к окружающей среде у животных: неограниченное размножение при подавленном защитном механизме (как у блох, вшей и кроликов) и немногочисленное потомство при великолепных защитных механизмах (как у слонов, ежей и большинства крупных млекопитающих).

Таким образом, в природе существует две возможности взаимодействия с окружающей средой: вы можете защищаться от неё, строя свою жизнь максимально независимо (интроверсия), или можете устремиться во внешний мир, преодолевая трудности и завоёвывая его (экстраверсия).

Чуть позже Юнг дополнит свою теорию психотипов четырьмя основными психическими функциями. Рациональные — мышление и чувство, и иррациональные — ощущение и интуиция. Каждая из этих функций есть у всех людей, кроме этого, каждая функция бывает ориентирована вовне или вовнутрь и бывает экстравертной или интровертной. Итого получается 8 разных психических функций.

Как правило, одна из функций является наиболее удобной для адаптации, потому считается ведущей у каждого человека. Это и определяет одноимённый тип личности по Юнгу: мыслящий, чувствующий, ощущающий или интуитивный (экстравертный или интровертный).

Ведущий тип личности для практикующего психолога определить несложно, и это даёт массу информации о человеке, в частности, о его способе восприятия и выдачи информации и адаптации к реальности.

«Осень», Фредерик Эдвин Чёрч. Источник goodfon.ru

6. Ассоциации

По учению Фрейда, если выдавать ассоциацию на каждую волнующую вас вещь, то, продолжив цепочку, можно найти корень проблемы. Юнг же вычислил, что важно время, которое человек затрачивает на придумывание ассоциации. То, над чем человек дольше задумывается и надо анализировать.

Позже Юнг создал метод амплификации, когда вокруг одного образа придумываются множество ассоциаций, образов из культурного наследия, искусства, мифологии, искусства. Именно это и должно привести человека к осознанию его комплекса.

7. Сновидения

В теории Карла Юнга сновидения рассматриваются, как прорыв бессознательного содержания в сознание. Если вы поругались с кем-то и быстро помирились наяву, а после вам приснилось, что вы вновь затаили обиду, то вы проснётесь с явным чувством обиды на человека, хотя днём ранее вы полностью простили его.

Сегодня многие психоаналитики, психологи и психиатры часто используют сновидения как вспомогательный метод интерпретации слов и образов человека. К тому же и сам человек может понаблюдать за своими снами и получать из них некие подсказки.

8. Теневая сторона

Часто мы слышим такую фразу: «Прими свою теневую сторону личности». Но что это значит?

Карл Юнг описал концепцию тени как неосознаваемых аспектов личности, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. В своём учении он утверждал, что когда человек сможет осознать и принять свою тень, то это поможет ему развить более полноценную и здоровую личность в себе.

Наша теневая сторона не всегда бывает приятна, но тем не менее она есть. Кто-то может быть слишком жадным, кто-то слишком чёрствым, кто-то может долго терпеть, а когда сорвётся – его сложно обуздать. Если человек не станет обманывать себя, что он «не такой», а примет эти качества в себе, но это поможет ему сформировать о себе цельный и правильный образ, а значит взрастить более уверенную личность.

Заключение

Теории Юнга можно изучать бесконечно, погружаясь в бездну человеческого подсознания бесконечно. Одно можно сказать точно – учение Карла Густава Юнга сегодня является одним из самых влиятельных и значимых в современной психологии и философии.

Его неизмеримый вклад в психологию, психиатрию, психоаналитику и философию сложно переоценить. Его исследования в области бессознательного, архетипов и комплексов помогли людям лучше понимать собственные личностные особенности и отношения с миром, а также стали основой для различных методов лечения и развития личности.

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