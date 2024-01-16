Психолог назвал 3 проверенных способа стать счастливее

Стать счастливее проще, чем кажется, даже если ваша жизнь полна не только взлетов, но и падений. Об этом психолог Джеффри Бернштейн рассказал в колонке на портале Psychology Today. По мнению эксперта, каждый, кто позитивно настроен, осознанно строит здоровые отношения с людьми и находит время для личностного роста, может рассчитывать на счастье.

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Позитивный настрой

Одним из фундаментальных аспектов счастья является способность сохранять позитивный настрой. Счастливые люди признают ценность всего хорошего в своей жизни, каким бы незначительным оно ни было. «За 30 лет работы психологом я убедился, что счастливые люди склонны окружать себя позитивом. Они ищут вдохновляющие отношения, занимаются деятельностью, которая приносит им радость, и сознательно избегают негатива», — объясняет эксперт.

Осознанные отношения

Социальные связи играют ключевую роль в счастье. Счастливые люди регулярно инвестируют время и усилия в построение и поддержание значимых отношений с семьей, друзьями и обществом. Эти связи обеспечивают эмоциональную поддержку, чувство удовлетворения общением и опыт, которые способствуют полноценной насыщенной жизни. Счастливые люди активно слушают других, открыто выражают себя и проявляют доброту.

Личностный рост