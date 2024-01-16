Решительные и настойчивые: какие мужчины не подходят для серьезных отношений

Когда чувства накрывают с головой, кажется, что партнер — просто идеальный вариант для построения семьи, а как может быть иначе? Психолог Виктор Самойлов советует не спешить с выводами и тщательнее присмотреться к человеку, на которого вы возлагаете большие надежды в отношениях.

© WomanHit.ru - МК

Абьюзер

Чаще всего речь идет о скрытых абьюзерах, которые прекрасно маскируют желание контролировать женщину под уверенность и доминантность. «Женщин пленит этот тип мужчин, ведь они решительные и настойчивые. Но со временем эти качества становятся основной проблемой в паре», — поясняет психолог. Будьте очень внимательны к тому, насколько сильно партнер пытается вас продавить, — это большой «красный флаг» в любых отношениях, причем не только любовных.

Жадный партнер

Не стоит путать жадность и экономность. С мужчиной, у которого снега зимой не выпросишь, вас ждет довольно серая жизнь, полная ограничений. Виктор: «Обратите внимание, как мужчина обращается с деньгами не только в отношении близких, но и себя. Если человек экономит абсолютно каждую копейку и впадает в истерику из-за лишней чашки кофе, которую вы попросили на свидании, дальше будет только хуже». Не попадайте в зависимость от скупердяя.

Ловелас