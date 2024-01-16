Психолог поделилась советами, как преодолеть хандру второй рабочей недели января

Психолог Анна Девятка в интервью радио «Комсомольская правда» выделила второй рабочий понедельник января и всю вторую рабочую неделю как период, который многие считают одним из самых трудных после новогодних праздников.

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Она подчеркнула, что легкость и беззаботность праздничных дней связаны с ослаблением чувства ответственности, в то время как возвращение к рабочим будням напоминает о необходимости выполнения обязательств.

Люди, собравшиеся выполнить обещания, данные себе в праздничные дни, могут столкнуться с нехваткой времени и, следовательно, почувствовать хандру и неуверенность в себе.

Девятка посоветовала поддерживать хорошее настроение и работоспособность, придерживаясь любимых ритуалов. Важно уделять время тем занятиям, которые доставляют удовольствие, радовать себя приятными мелочами и в целом заботиться о себе.