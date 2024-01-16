Как понять, что я нравлюсь человеку

Когда мы влюбляемся, нас всегда беспокоит один вопрос: нравимся ли мы этому человеку в ответ? Эта проблема может мучить нас днями и ночами, пока мы точно не узнаем.

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О том, как понять, что мы нравимся человеку, — в материале «Рамблера».

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Они ведут себя неловко

У кого не бывает неловкости при виде влюбленности? Тот, кто втайне испытывает к вам чувства, может вести себя рядом с вами скованно или неловко и не знать, как себя вести.

Они постоянно делают вам комплименты

Это может показаться очевидным признаком того, что кто-то испытывает к вам чувства, но эти комплименты могут выходить за рамки внешности. Они мило комментируют ваше чувство юмора, вашу уверенность в себе или даже такие мелочи, как аккуратный почерк.

Они постоянно задают вам вопросы о вас

Они любопытны и хотят знать, каковы, например, ваши планы на новогодние праздники. Тот, кто испытывает к вам настоящие чувства, будет постоянно стараться узнать, что происходит в вашей жизни, в том числе спрашивать, как прошел день, что вы делали и как вы себя чувствуете.

Они хотят с вами видеться

Может быть, они всегда говорят о том, что планируют вашу следующую встречу, а затем действительно ее проводят. Ваши свидания проходят весело и вдумчиво, а не просто как посиделки перед телевизором каждые выходные, и они тратят это время на то, чтобы узнать вас получше. Они готовы общаться не только по телефону или смс, но и выделять время для личной встречи.

Они запоминают все о вас

Они всегда помнят такие базовые вещи, как любимое блюдо или день рождения. Даже если вы упомянули эту информацию всего один или два раза, они все равно примут ее к сведению. Вы бегло сказали в пятницу, что собираетесь посмотреть новый фильм на выходных? Они наверняка спросят вас об этом в понедельник.

Они проявляют знаки симпатии телом

Язык тела играет ключевую роль. Если вы кому-то тайно нравитесь, он может наклонить голову, когда вы говорите, что является признаком вовлеченности. Они повернутся к вам, когда вы заговорите, и будут держать язык тела открытым. Их ноги будут скрещены в вашу сторону, а руки не будут сложены, что свидетельствует о «закрытом» языке тела.

Они смотрят вам в глаза

При зрительном контакте с человеком вы сразу же чувствуете себя ближе к нему. Вы знаете, что он внимателен и слушает, а не отвлекается на смс, уведомления или разговоры других людей.

Они часто смеются с вами

Они также могут немного краснеть и смеяться над вашими шутками. Они даже пытаются заставить вас смеяться и улыбаться с помощью уморительного мема, смешного видео или локальной шутки только между вами двумя.

Они спрашивают вас о бывших