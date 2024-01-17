Правда ли, что кислые конфеты помогают при панической атаке

Вообще, не существует какого-либо надёжного способа полностью предотвратить приступы паники. Но доктор медицинских наук Джейсон Сингх посоветовал в одном из роликов в соцсети TikTok есть во время панической атаки кислые конфеты. По его словам, это может улучшить самочувствие.

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Доктор Джейсон Сингх отметил, что вкус чего-то очень кислого отвлекает внимание от приступа паники. В результате ощущение тревоги у человека уходит. Поэтому съесть кислую конфету при панической атаке может быть хорошей идеей.

Поддерживает это и Кэтрин Дель Торо, основательница и клинический директор Counseling con Catherine. Она подчёркивает, что когда человек что-то очень кислое или острое, то пища заставляет организм сосредоточиться на настоящем моменте и сообщает мозгу, что вы не находитесь в реальной опасности. Благодаря всему этому приступ паники уменьшается.

Canva; Everyday Health

Правда, всё ещё нет убедительных научных доказательств того, что кислые конфеты вообще помогают. Неясно, вызывают ли эти лакомства какие-либо изменения в организме или мозге, которые прерывают процессы, приводящие к панической атаке.