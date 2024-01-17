Тревожно-избегающий тип привязанности: как определить у себя и у партнера, как строить отношения

Люди склонны выбирать привычные способы общения и взаимодействия друг с другом. Эти модели поведения принято разделять, используя термин «тип привязанности». Тревожно-избегающий тип привязанности — один из наиболее редких. Человека, для которого характерен именно такой тип, отличают, с одной стороны, мнительность и недоверие к людям, а с другой — острая потребность в близких отношениях. «Лента.ру» рассказывает, как формируется этот тип привязанности и как строить романтические отношения таким партнерам и с таким партнером.

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Типы привязанности

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Согласно теории привязанности, разработанной в 1950-х годах психологами Джоном Боулби и Мэри Эйнсворт, то, как родители обращаются с детьми в раннем возрасте, определяет паттерн их дальнейшего поведения и общения с другими людьми уже во взрослости.

Психологи выделили три основных типа привязанности:

надежный;

тревожный;

избегающий.

Надежный тип привязанности

Встречается примерно у половины взрослых и считается здоровой привязанностью. Люди с надежным типом привязанности ценят отношения и ставят их в приоритет, но при этом не боятся их потерять и не зацикливаются на их поиске. Другая половина человечества делится на тех, у кого форма привязанности тревожная или избегающая.

Тревожный тип привязанности

Для таких людей характерна постоянная потребность в близости и слиянии с другим человеком. Они бывают очень ревнивы, с трудом переносят разлуку и стараются во всем угодить своему партнеру. При этом иногда тяготятся его компанией и резко реагируют на критику.

Избегающий тип привязанности

Такие люди стремятся к близости, но одновременно боятся ее. Они переживают, что отношения полностью поглотят их, не оставят свободы, заставят отказаться от других важных для них сфер жизни. Для человека с таким типом свойственно добиваться партнера, а потом отстраняться от него вплоть до полного разрыва отношений. Часто такой тип формируется как защитная реакция на общение с холодными отстраненными родителями.

Современные психологи выделяют также тревожно-избегающий тип привязанности, самый сложный. Психолог Валерия Кирякова утверждает, что он встречается примерно у 5-7 процентов людей и на данный момент является наименее изученным из всех. Другие названия такого типа привязанности — дезорганизованный, хаотичный.

Тревожно-избегающий тип привязанности: особенности

Тревожно-избегающий тип привязанности, как следует из названия, одновременно совмещает в себе черты тревожного и избегающего типов.

Для людей с таким типом привязанности характерны подозрительность и недоверие — причем, как к партнеру, так и к себе самому. Они вступают в отношения, потому что хотят любви и близости, но быстро начинают сомневаться в истинных намерениях партнера, придираются к нему без серьезных причин, отдаляются, игнорируют. Эти люди могут резко оборвать отношения, однако, если это захочет сделать их партнер, они постараются удержать его. Они жаждут одобрения и ласки от партнера, но быстро от нее устают и в отношениях часто берут на себя роль капризного ребенка.

Лучше всего такое поведение характеризует определение «эмоциональные качели»

Люди с тревожно-избегающим типом привязанности могут быть то ласковыми и любящими, то резкими и отчужденными. Их эмоции могут меняться от грусти до игривой веселости, от сильной тревоги до гнева и ярости. «"Я никому не нужен" — "Нет, мне никто не нужен". Эти состояния, как качели, могут сменяться в течение дня. Людям с тревожно-избегающим типом привязанности особенно страшно в адекватных отношениях, так как они постоянно ждут подвоха. Они привыкли жить в напряжении и им сложно поверить, что близкий человек не хочет причинить им зла», — объясняет в беседе с «Лентой.ру» гештальт-терапевт Карина Германова.

Поведенческие черты человека с тревожно-избегающим типом привязанности:

постоянное беспокойство, что партнер отвергнет его;

навязчивый поиск поддержки и проявлений любви;

желание рассказать как можно больше личной информации при первых встречах, чтобы получить эмоциональное одобрение и быстрее достичь близости;

бдительность и подозрительность, склонность контролировать партнера и его круг общения;

отслеживание активности партнера в социальных сетях;

резкая негативная реакция и сильная тревога в случае возможного отдаления или разрыва отношений;

высокая зависимость от чужого мнения.

Как формируется тревожно-избегающий тип привязанности

Как и в случаях с другими ненадежными типами привязанности, корни таких реакций уходят в детство.

Валерия Кирякова выделяет следующие факторы, которые могли способствовать формированию такой формы привязанности:

физическое, сексуализированное и/или психологическое насилие над ребенком;

эмоциональная холодность, равнодушие к потребностям ребенка (часто такое случается в семьях, где родители страдают от алкогольной или наркотической зависимости либо просто эмоционально недоступны);

непроработанная психологическая травма у одного из родителей, которая мешает ему поддерживать здоровый контакт с ребенком.

Иными словами, люди с тревожно-избегающим типом привязанности в детстве сильно страдали от недостатка любви и внимания и не имели возможности получить поддержку у значимого взрослого

Значимый взрослый (это могут быть и оба родителя) был одновременно и объектом любви, и источником опасности. Поэтому у ребенка сформировалось деструктивное представление о близости.

Что делать, если у меня тревожно-избегающий тип привязанности

Большинство черт ненадежных типов привязанности присутствует у человека с детства. При этом он часто даже не отдает себе отчет в том, что в его поведении есть какие-то противоречия. Однако, если строить взаимоотношения с людьми становится сложно, появляется стимул свои реакции менять.

Чтобы скорректировать свои паттерны поведения, следует практиковать так называемую эмоциональную саморегуляцию.

Эти практики помогут начать доверять другим людям, научат не страдать, чувствуя зависимость от них (в разумных пределах), открыто выражать свои эмоции и потребности

Чтобы определить свой тип привязанности и при необходимости скорректировать его, стоит обратиться к психотерапевту. Терапия гарантирует безопасное пространство, где можно разобрать свои тревоги со специалистом и получить качественную обратную связь.

Что делать, если у моего партнера тревожно-избегающий тип привязанности

Построить отношения с человеком с тревожно-избегающим типом привязанности сложно, но реально. Главное, принять его особенности и научиться соблюдать несколько правил:

Уважайте личное пространство своего партнера. Люди с тревожно-избегающим типом привыкли жить самостоятельно, поэтому агрессивное вторжение в их мир может расцениваться ими как покушение на их независимость. «И если на вас спустился шквал оскорблений, знайте, что это адресовано не столько вам, сколько людям, которые воспитывали вашего партнера», — предупреждает гештальт-терапевт Карина Германова. Обозначьте границы друг друга и старайтесь их соблюдать. Проговорите, что важно для каждого из вас и что вы однозначно не приемлете. «Если вы сами отстраняетесь, повторяйте партнеру, что вы его не бросаете, не отвергаете», — советует Германова. Будьте искренними в общении с партнером, интересуйтесь событиями из его жизни, его мыслями и переживаниями. Люди с тревожно-избегающим типом не привыкли делиться личным из страха быть отвергнутыми или осмеянными, поэтому важно показать, что вы всегда рядом — готовы выслушать и поддержать. При этом важно не настаивать на откровенных разговорах, если партнер к этому не готов. «Поймите, что партнеру с тревожно-избегающим типом привязанности нужно много времени в терапии, чтобы появилась ниточка доверия. Это тяжело», — объясняет психолог. Почаще подбадривайте и хвалите своего партнера, так как в детстве он, скорее всего, недополучил тепла и поддержки. Фокусируйтесь на его достижениях и благодарите, когда это уместно. «Если возникает конфликт или партнер отстраняется, старайтесь не нападать на него, договоритесь с ним, как вам и ему стоит себя вести в подобных ситуациях», — рекомендует терапевт. Уважайте увлечения и ценности своего партнера — это еще раз докажет ему, что он и его интересы важны.

Кроме того, Германова призывает партнеров, которые находятся в отношениях с людьми, для которых характерен тревожно-избегающий тип привязанности, не забывать заботиться о себе.