Сексолог раскрыла мужчинам способы испытать необычное удовольствие в постели

Клинический сексолог и сексотерапевт Несс Купер рассказала, что стимуляция уздечки полового члена помогает мужчинам испытать необычное ощущение в постели, напоминающее женский оргазм. Советы специалистки приводит издание Metro.

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Купер указала, что уздечка — это полоска кожи, которая соединяет крайнюю плоть с шейку полового члена. По ее словам, это наиболее чувствительная часть органа.

«Ощущения при стимуляции уздечки сопоставимы с удовольствием, которое получает женщина при клиторальном оргазме. Это объясняется тем, что уздечка и клитор имеют одинаковые нервные рецепторы», — рассказала Купер.

Самым простым способом для стимуляции уздечки сексолог назвала использование эректильных колец, которые продаются в магазинах для взрослых. Добиться такой же степени удовольствия помогают смазки с эффектом покалывания. Купер также посоветовала попробовать заняться любовью в позиции «по-собачьи». По ее словам, в этой позе угол проникновение помогает достичь интенсивного оргазма.

Эксперт по сексу Кейт Мойл предупредила, что стимуляция уздечки требует деликатности, так как ткань можно легко повредить. Она посоветовала, прикасаясь к этой части полового члена использовать смазку, чтобы предотвратить получение травмы.