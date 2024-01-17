Психолог в преддверии Крещения предупредила, что гадания могут вызвать привыкание

«Проблема альтернативных практик в том, что они снимают с человека ответственность за происходящее в его жизни. Пообещали девушке, что в этом году она встретит свою любовь, но встретит ли она ее, если будет и дальше сидеть в четырех стенах? Станет ли человек миллионером, если он и дальше будет увлекаться вредными привычками и делать свою работу спустя рукава? Постепенно человек привыкает и начинает всю ответственность перекладывать на гадания: каждый серьезный выбор будет базироваться не на взвешенном решении, а на методе «карты так сказали». Таким образом мы просто становимся заложником всех этих практик, а это не менее вредно, чем другого рода зависимости», – рассказала Ведмицкая.