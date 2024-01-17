Психолог в преддверии Крещения предупредила, что гадания могут вызвать привыкание
Человек, склонный доверять различным альтернативным практикам, может стать от них зависимым. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Дарья Ведмицкая.
«Проблема альтернативных практик в том, что они снимают с человека ответственность за происходящее в его жизни. Пообещали девушке, что в этом году она встретит свою любовь, но встретит ли она ее, если будет и дальше сидеть в четырех стенах? Станет ли человек миллионером, если он и дальше будет увлекаться вредными привычками и делать свою работу спустя рукава? Постепенно человек привыкает и начинает всю ответственность перекладывать на гадания: каждый серьезный выбор будет базироваться не на взвешенном решении, а на методе «карты так сказали». Таким образом мы просто становимся заложником всех этих практик, а это не менее вредно, чем другого рода зависимости», – рассказала Ведмицкая.
Однако, как отмечает психолог, многое зависит от того, как изначально человек относится к гаданиям.
«Если это просто повод собраться вместе с друзьями и подругами, посмеяться и приятно провести время, то ничего страшного в таких гаданиях нет. Если же вы надеетесь услышать точные обещания того, что вас ждет в следующем году, то это уже гиблая дорожка. Мы очень хотим верить в чудеса, но они случаются только с теми, кто что-то делает, а не просто так ждет сидя на печи», – добавила Ведмицкая.
Специалист призвала любителей гаданий брать ответственность за свою жизнь в собственные руки.
«Нужно не просто писать расписание, планы, но и выполнять все то, что было запланировано, по крайней мере все то, что выполнить возможно. Осознавать, что любые планы могут быть пересмотрены, и быть готовым проявлять гибкость. Веря в волшебство, магию и чудеса, мы забываем о том, что необходимо верить в себя, а вера в себя – это уже часть большого успеха», – заключила психолог.