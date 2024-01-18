Психолог объяснил, почему люди возвращаются к бывшим после измены

Позже наступает адаптация. В этот период человек уже начинает задумываться о своем будущем и строит планы. Можно сказать, что в этом момент человек наконец-то выздоравливает от предыдущих отношений и приходит в себя. Последняя стадия принятия — синдром первой годовщины. Это такое состояние, когда вы, например, пришли на свидание в ресторан с новым избранником и внезапно осознали, что уже были там с тем, кто вам изменил. Это может сильно ранить и тронуть. Подобное состояние является нормой, которую тоже необходимо принять, — заключила эксперт.