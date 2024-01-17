Психолог посоветовала сменить обстановку после измены любимого человека

После измены любимого человека следует осознать и принять случившееся, а также сменить обстановку. Если не делиться произошедшим, психическое состояние лишь усугубится, сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

© Unsplash

Вместе с тем она рекомендовала выплескивать свою агрессию.

"Стоит поделиться с родными или близкими либо с психологом своими переживаниями, выплакаться. Есть довольно страшный фактор, который называется дифлексия – заморозка эмоций, некий защитный механизм, помогающий психике справиться со стрессом", – сказала Дугенцова.

По словам эксперта, стадия отрицания произошедшего может длиться до полугода. В это время следует позволить себе прожить данное состояние. Дугенцова рекомендовала взять отпуск, сменить обстановку или даже имидж. Это поможет отвлечься от негативных мыслей, заключила она.