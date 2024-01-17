Как ложь разрушает нашу самооценку: данные исследования
Считается, что ложь вредит прежде всего жертве обмана, но и для лжеца она чревата существенными проблемами. Новое исследование, опубликованное в British Journal of Social Psychology, как раз сосредоточено на психологических последствиях обмана для самого лжеца. Первой частью исследования был онлайн-эксперимент, в ходе которого ученые выясняли, врут ли участники в ситуациях, чувствительных для себя (таких как собеседование) и для других (например, если подруга просит оценить ее новое платье). В первом случае солгали 41,6% добровольцев, а во втором — 45,5%. В обоих случаях лжецы имели значительно более низкую самооценку и испытали больше негативных чувств, чем те, кто предпочитает говорить правду.
Кроме того, ученые подтвердили гипотезу, что воспоминание о ситуации лжи снижает самооценку, что, впрочем, неудивительно. Приятного в статусе обманщика мало. Эксперты решили выяснить, как ситуация развивается с течением времени, и попросили участников вести подробные дневники. Оказалось, что 22% людей лгут каждый день, а 19%, напротив, крайне редко говорят неправду. Вторые и в этой части эксперимента были позитивнее и увереннее в себе. Но хорошая новость в том, что у каждого есть шанс на исправление. Самооценка восстанавливалась до нормального уровня, если после эпизода лжи человек несколько дней говорил только правду.
Хотя решение объявить подруге, что ее ужасное новое платье выглядит великолепно, может казаться легким способом избежать неловкой ситуации, а обман интервьюера на собеседовании — ложью во благо, в долгосрочной перспективе только правда позволит вам чувствовать себя лучше.