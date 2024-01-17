Как ложь разрушает нашу самооценку: данные исследования

Считается, что ложь вредит прежде всего жертве обмана, но и для лжеца она чревата существенными проблемами. Новое исследование, опубликованное в British Journal of Social Psychology, как раз сосредоточено на психологических последствиях обмана для самого лжеца. Первой частью исследования был онлайн-эксперимент, в ходе которого ученые выясняли, врут ли участники в ситуациях, чувствительных для себя (таких как собеседование) и для других (например, если подруга просит оценить ее новое платье). В первом случае солгали 41,6% добровольцев, а во втором — 45,5%. В обоих случаях лжецы имели значительно более низкую самооценку и испытали больше негативных чувств, чем те, кто предпочитает говорить правду.

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Кроме того, ученые подтвердили гипотезу, что воспоминание о ситуации лжи снижает самооценку, что, впрочем, неудивительно. Приятного в статусе обманщика мало. Эксперты решили выяснить, как ситуация развивается с течением времени, и попросили участников вести подробные дневники. Оказалось, что 22% людей лгут каждый день, а 19%, напротив, крайне редко говорят неправду. Вторые и в этой части эксперимента были позитивнее и увереннее в себе. Но хорошая новость в том, что у каждого есть шанс на исправление. Самооценка восстанавливалась до нормального уровня, если после эпизода лжи человек несколько дней говорил только правду.