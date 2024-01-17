Этот лайфхак спасет от выгорания даже самых занятых
Постоянная усталость, отстраненность от работы и снижение производительности — все это признаки эмоционального выгорания, но есть простой способ с ним бороться. Как именно, рассказала карьерный коуч Кара Деннисон изданию Daily Mail.
По мнению специалиста, достаточно внести в привычный уклад жизни всего одно изменение, чтобы почувствовать себя лучше.
«Я настоятельно рекомендую найти хобби или интерес вне работы, что-то, что даст вашему мозгу пищу для размышлений на протяжении всей недели», — объяснила она.
Если вы обнаружили, что работа захватила все ваше время, важно отыскать в жизни нечто приятное и вдохновляющее, чего вы будете ждать и к чему стремиться. Это могут быть игры, серфинг, вязание, рисование или любое другое занятие, которое предполагает возможность выплеснуть физическую и творческую энергию, тем самым снижая стресс. Возможность перенаправить свое внимание на то, что не является работой, позволит мозгу обрабатывать рутинную информацию в фоновом режиме. Даже если время для хобби будет появляться всего раз в несколько недель.
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