Этот лайфхак спасет от выгорания даже самых занятых

Если вы обнаружили, что работа захватила все ваше время, важно отыскать в жизни нечто приятное и вдохновляющее, чего вы будете ждать и к чему стремиться. Это могут быть игры, серфинг, вязание, рисование или любое другое занятие, которое предполагает возможность выплеснуть физическую и творческую энергию, тем самым снижая стресс. Возможность перенаправить свое внимание на то, что не является работой, позволит мозгу обрабатывать рутинную информацию в фоновом режиме. Даже если время для хобби будет появляться всего раз в несколько недель.