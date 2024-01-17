Отпусти и забудь: как вычеркнуть бывшего из своей жизни

Еще вчера все на свете песни про любовь были и про вас тоже, а сегодня мое — печаль, дело мое — одиночество. Как ни печально это признавать, многие отношения однажды заканчиваются. Но жизнь ведь не останавливается, просто нужно научиться жить одной и строить свое будущее уже без учета бывшего мужчины. Рассказываем, как отпустить и забыть.

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«Как же эту боль мне преодолеть, расставание — маленькая смерть». Строка этой популярной песни очень точно описывает состояние человека после разрыва отношений.

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«Прежде всего, необходимо понять: с вами все в порядке. Прямо сейчас вы страдаете, потому что были искренними в отношениях, вы живая и теплая. Когда болит — правильно, потому что именно отсюда начинается процесс исцеления после предательства или угасания чувств», — говорит психолог Мария Леббен.

Дайте волю чувствам

У нас нет практики проживания горя. Обычно после потери любимого подруги и близкие призывают держаться и не раскисать. И как раз этого делать не нужно, чтобы не загонять негативные эмоции глубже.

Мария:

«Вы испытываете те эмоции, которые вы испытываете. Признайте, что они есть. Разглядите их хорошенько, дайте себе право быть слабой, грустной, горюющей — любой. Вспомните все, что вас связывало с этим конкретным человеком, напишите ему письмо, в котором дайте волю гневу или грусти. Расскажите ему, как вам больно, страшно и одиноко. Поблагодарите за то хорошее, что было между вами. Только после того, как вы дойдете до дна в своем горевании, возможен выход наверх, к свету и новой любви».

Освободитесь от старого

А вот теперь нужно убрать из жизни все, что напоминает вам о нем. Его линялая огромная футболка, в которой вы так любили спать у него на плече. Его кофейная чашка. Гитара без одной струны.

«Совместные фотографии, любимые широченные джинсы, которые вы у него однажды бодро отжали. В общем, соберите все, что связано с бывшим, — и вынесите из дома вон. На помойку или в какой-нибудь фонд, это не так уж важно. Не можете сами? Попросите подругу о помощи», — предлагает Мария.

На новом берегу

Вы поймете, что предыдущие фазы проживания горя, разрыва уже пройдены, когда окончательно ощутите себя свободной. По-настоящему. Это значит, вы перестанете испытывать гнев, обиду, боль и вину за то, что произошло с вами в прошлом. Не спешите, возможно, на это уйдут недели и месяцы, но рано или поздно вы поймете, что перебрались через эту горестную реку.