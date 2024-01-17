Как побороть послепраздничную хандру

Многие люди после новогодних каникул испытывают так называемую постпраздничную хандру. Чувство усталости и грусти является естественной реакцией на изменение обстановки, когда на смену ярким событиям приходит повседневная рутина, сообщает argumenti.ru.

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Спортивный психолог Наталья Митюшина рассказала, что хандра связана со снижением уровня адреналина, что негативно влияет на биологическое и психологическое состояние. Чтобы справиться с таким состоянием, необходимо наладить режим питания и сна. Регулярные физические упражнения и богатый питательными веществами рацион помогут улучшить настроение.

Также следует уделить время заботе о себе и развлечениям. Психолог рекомендовала заполнить ежедневник занятиями, которые приносят удовольствие и вдохновляют.

Эксперт также отметила, что постпраздничная депрессия не будет длиться вечно. Не стоит винить себя за негативные переживания, лучше найти время для полноценного отдыха. Если же хандра затягивается на долгий срок, имеет смысл проконсультироваться у психолога.